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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ومطار القاهرة مركز دولي لتجارة الترانزيت ..

مصر تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 97 مليون راكب بحلول 2030

مطار شرم الشيخ الدولي
مطار شرم الشيخ الدولي

تستهدف مصر رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات  مـن 64.8 مليـون راكـب فـي عـام 2023 إلى 97.4 مليـون راكـب سنوياً بحلول عـام 2030.

وأعلن مجلس الوزراء، خلال تقريره البحثي الذي أعده حول أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة للفترة من عام 2024 حتى عام 2030، أنه في ضوء فترة رئاسية جديدة تستعد خلالها الدولة لمواصلة انجازاتها ومكتسباتها، بالتركيز على التحديات للارتقاء بكافة قطاعات الدولة.

وتستهدف الدولة الوصـول بالطاقة الاستيعابية لحركة الركاب إلـى 31.6 مليـون راكـب سـنويا، وحركـة نقـل البضائع بمطـار القاهـرة إلـى مليـون طـن سـنويا بحلول 2030.

وأكد تقرير مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على تحويل مطار القاهرة الدولي إلـى مـركـز دولـي لتجارة الترانزيت للمساهمة في رفع نصيـب مـصـر مـن تـجـارة الترانزيت العالميـة مـن 3.7 مليون حاوية إلى 10 مليون حاوية على الأقـل بـحـلـول 2030.

وقال مجلس الوزراء، إنه على الرغم من ثبات عدد المطارات المصرية عند مستوى 23 مطاراً، سوف يتم العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية وفقا لمخطط الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية القابل للتطوير والتعديل، وذلك في اطار مخطط استراتيجيي مرن يعتمد على
التعاطي الايجابي مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين
المحلى والإقليمي.

وتستهدف الدولة المصرية، رفع الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي مـن 23.2 مليون راكـب فـي عام 2023 إلى 25.8 مليون راكب خلال عام 2024.

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