أخبار السيارات.. سعر تويوتا فورتشنر 2024.. مواصفات وسعر نيسان قشقاي موديل 2024

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصرية، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان قشقاي موديل 2024 ، وتنتمي قشقاي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتتوافر بالسوق المصري بـ 6 فئات مختلفة في الأسعار والتجهيزات .

قفزت أسعار السيارات الجديدة بشكل مفاجئ وارتفعت بشكل غير مسبوق ، وذلك يعود إلي عدم توافر الإصدارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين واذا تم توافرها تباع بأسعار مرتفعة نتيجة وضع أوفر برايس علي سعر السيارة الرسمي ، وشهدنا تلك الارتفاعات بسبب الأزمات التي واجة قطاع صناعة السيارات العالمي والتي كان سببها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

ترتفع أسعار السيارات الجديدة على مستوى العالم الآن ومن ضمنهم مصر، وذلك بسبب المشاكل التي واجهت قطاع صناعة السيارات العالمية وأثرت علي توافر الطرازات لدي الوكلاء والموزعين، ومن ضمن السيارات التي ارتفعت أسعارها خلال هذه الفترة سيارة جاك JS4 و جاك JS3 موديل 2024 ، وتقدم تلك السيارات في مصر من قبل الصانع الصيني .

تتوافر سيارة رينو داستر موديل 2019 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة الأحداث الصعبة التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي واثرت علي عدم توافر الإصدارات لدي الوكلاء والموزعين .

ينتشر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل باقة متنوعة من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين ، وذلك بعدما شهده أسواق السيارات العالمية ارتفاع في أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 ، ذلك يعود إلي الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع فيات 127 موديل 1986 ، وتنتمي 127 إلي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم .