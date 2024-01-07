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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رينو داستر العائلية بسعر مغري

سعر سيارة رينو داستر
سعر سيارة رينو داستر موديل 2019

تتوافر سيارة رينو داستر موديل 2019 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة الأحداث الصعبة التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي واثرت علي عدم توافر الإصدارات لدي الوكلاء والموزعين .

سعر سيارة رينو داستر موديل 2019 

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تنتمي سيارة رينو داستر موديل 2019 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتناسب داستر العائلات والأسر لما يتوافر بها من مميزات ، وبفضل مساحتها الرحبة .

- مواصفات رينو داستر موديل 2019 :

سعر سيارة رينو داستر موديل 2019 

تحتوي سيارة رينو داستر موديل 2019 علي العديد من المميزات منها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ونظام فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وتكييف، وقفل مركزي للأبواب ، وزجاج كهربائي، وجنوط مقاس 16 بوصه، ومصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح ضباب أمامية، ومصابيح خلفية LED، وحساسات مصابيح امامية، ومرايات جانبية كهربائية .

سعر سيارة رينو داستر موديل 2019 


بالإضافة الي ان سيارة رينو  داستر الـ SUV موديل 2019 تحتوي أيضا علي ، مدخل AUX، وبلوتووث، ومدخل USB، وبها نظام التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة، ونظام فرامل مانع للانزلاق ABS،ونظام للتوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

- محرك رينو داستر الـ SUV موديل 2019 :

سعر سيارة رينو داستر موديل 2019 

زودت سيارة رينو داستر الـ SUV موديل 2019  بمحرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الأزرق، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت داستر من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات، وبها رخصة سارية لمدة سنتين .

- سعر سيارة رينو داستر موديل 2019 :

سعر سيارة رينو داستر موديل 2019 

تباع سيارة رينو داستر الـ SUV موديل 2019 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 740 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

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