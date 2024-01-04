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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

منها كيا ريو ومرسيدس CLS.. سيارات لا تتوافر خلال 2024

منها كيا ريو ومرسيدس
منها كيا ريو ومرسيدس CLS..سيارات لم تتوافر خلال 2024

ظهر خلال عام 2023 عدد من طرازات السيارات الجديدة ، ولكن الآن هناك سيارات سيتم  وقفها بسبب تحول شركاتها لإنتاج السيارات الكهربائية تماشيا مع متطلبات العصر الحديث ومن اجل تقديم سيارات جديدة صديقة للبيئة .

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وهناك مجموعة من السيارات الشهيرة تم الإعلان رسمياً عن وقفها ولن تشهد السنة الجديدة 2024 أية طرازات جديدة من هذه السيارات .

1- كيا ريو :

كيا ريو

ستغيب سيارة كيا ريو عن أسواق السيارات الجديدة، وكانت ريو من أرخص السيارات علي مستوي العالم لدم 25 سنه ، والان ستقدم شركة كيا سيارة K3  لتكون بدلية ريو في الأسواق .

2- كيا ستينجر :

كيا ستينجر

لم تظهر كيا ستينجر بداخل سوق السيارات المصري منذ عام 2017 ، ولكن في أسواق السيارات الأخرى تقدم كيا ستينجر  بشكل ختامي وتم تصنيع 1000 سيارة منها فقط علي مستوي العالم .

3- مرسيدس C-Class الكوبيه :

 مرسيدس C-Class الكوبيه 

أنتجت شركة مرسيدس سيارة مرسيدس CLE الكوبيه الجديدة لتحل مكان سيارة مرسيدس  C-Class وE-Class ، ويقدم الجيل الجديد من الـ C بفئة السيدان والستيشن فقط .

4- مرسيدس E-Class :

 مرسيدس E-Class

أعلنت شركة مرسيدس عن وقف سياراتها مرسيدس E-Classن وسيتم تقديم الجيل الجيل الجديد بفئات السيدان والستيشن فقط، ويأتي ذلك ضمن خطة مرسيدس لتبسيط تشكيلتها تسهيلاً على العملاء .

5- مرسيدس CLS :

مرسيدس CLS

أوقفت شركة مرسيدس إنتاج أخر أجيالها مرسيدس CLS دون إبداء أي خطط في تقديم خليفة لها على أن تحل محلها E-Class الجديدة المقدمة بأحدث ما توصلت إليه الشركة من تقنيات .

6- فورد فيستا :

فورد فيستا

طرحت سيارة  فورد فيستا داخل سوق السيارات المصري عام 2019 ، وكشفت فورد عن نسخة فيستا الفيس لفيت في عام2021 ، ولكن الان قررت فورد إيقاف انتاج فيستا في مختلف الأوساق العالمية .

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