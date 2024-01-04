منها كيا ريو ومرسيدس CLS.. سيارات لا تتوافر خلال 2024

ظهر خلال عام 2023 عدد من طرازات السيارات الجديدة ، ولكن الآن هناك سيارات سيتم وقفها بسبب تحول شركاتها لإنتاج السيارات الكهربائية تماشيا مع متطلبات العصر الحديث ومن اجل تقديم سيارات جديدة صديقة للبيئة .

وهناك مجموعة من السيارات الشهيرة تم الإعلان رسمياً عن وقفها ولن تشهد السنة الجديدة 2024 أية طرازات جديدة من هذه السيارات .

1- كيا ريو :

كيا ريو

ستغيب سيارة كيا ريو عن أسواق السيارات الجديدة، وكانت ريو من أرخص السيارات علي مستوي العالم لدم 25 سنه ، والان ستقدم شركة كيا سيارة K3 لتكون بدلية ريو في الأسواق .

2- كيا ستينجر :

كيا ستينجر

لم تظهر كيا ستينجر بداخل سوق السيارات المصري منذ عام 2017 ، ولكن في أسواق السيارات الأخرى تقدم كيا ستينجر بشكل ختامي وتم تصنيع 1000 سيارة منها فقط علي مستوي العالم .

3- مرسيدس C-Class الكوبيه :

مرسيدس C-Class الكوبيه

أنتجت شركة مرسيدس سيارة مرسيدس CLE الكوبيه الجديدة لتحل مكان سيارة مرسيدس C-Class وE-Class ، ويقدم الجيل الجديد من الـ C بفئة السيدان والستيشن فقط .

4- مرسيدس E-Class :

مرسيدس E-Class

أعلنت شركة مرسيدس عن وقف سياراتها مرسيدس E-Classن وسيتم تقديم الجيل الجيل الجديد بفئات السيدان والستيشن فقط، ويأتي ذلك ضمن خطة مرسيدس لتبسيط تشكيلتها تسهيلاً على العملاء .

5- مرسيدس CLS :

مرسيدس CLS

أوقفت شركة مرسيدس إنتاج أخر أجيالها مرسيدس CLS دون إبداء أي خطط في تقديم خليفة لها على أن تحل محلها E-Class الجديدة المقدمة بأحدث ما توصلت إليه الشركة من تقنيات .

6- فورد فيستا :

فورد فيستا

طرحت سيارة فورد فيستا داخل سوق السيارات المصري عام 2019 ، وكشفت فورد عن نسخة فيستا الفيس لفيت في عام2021 ، ولكن الان قررت فورد إيقاف انتاج فيستا في مختلف الأوساق العالمية .