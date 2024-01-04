أعلنت شركة شاومي الصينية التي تعمل في مجال صناعة الهواتف الذكية ، عن سياراتها الجديدة SU7 الكهربائية ، وتنتمي SU7 لفئة السيارات السيدان، وتم صناعتها من أجل منافسة العديد من طرازات السيارات منها، بورشه Taycan ، وتسلا Model S .

شاومي تطلق سيارة SU7 الكهربائية بشعار الموبايل

وتقدم سيارة SU7 بشعار شركة شاومي وتظهر بطول 4.98 متر و بملامح رياضية شرسة وتصميم في غاية الانسيابية، وتعتمد سيارة شاومي SU7 الكهربائية علي نظام تشغيل HyperOS، وهذا يساعدك علي الوصول إلى نظام التشغيل عبر تطبيقات شركة الهواتف الذكية .

شاومي تطلق سيارة SU7 الكهربائية بشعار الموبايل

- محرك شاومي SU7 الكهربائية الجديدة :

شاومي تطلق سيارة SU7 الكهربائية بشعار الموبايل

تحصل سيارة شاومي SU7 الكهربائية الجديدة علي قوة تصل الي 220 كيلووات، وتخرج عزم دران يصل الي 400 نيوتن/متر، وفي النسخة الأعلى تطلق 475 كيلووات، وعزم دوران يصل الي 838 نيوتن/متر، وتعمل بنظام الدفع الخلفي أو الدفع الكلي للعجلات .

شاومي تطلق سيارة SU7 الكهربائية بشعار الموبايل

تصل سيارة شاومي SU7 الكهربائية الجديدة م وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 2.8 ثانية، وتصل سرعة شاومي SU7 القصوى الي 265 كم/ساعة .

شاومي تطلق سيارة SU7 الكهربائية بشعار الموبايل

يمكن لسيارة شاومي SU7 الكهربائية الجديدة ان تقوم بقطع مدي سير يصل الي 800 كم/ساعة ، وذلك بفضل امتلاكها لبطارية سعه 101 كيلووات/ساعة .