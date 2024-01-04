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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاومي تطلق سيارة SU7 الكهربائية بشعار الموبايل

شاومي تطلق سيارة
شاومي تطلق سيارة SU7 الكهربائية بشعار الموبايل

أعلنت شركة شاومي الصينية التي تعمل في مجال صناعة الهواتف الذكية ، عن سياراتها الجديدة SU7  الكهربائية ، وتنتمي SU7 لفئة السيارات السيدان، وتم صناعتها من أجل منافسة العديد من طرازات السيارات منها، بورشه Taycan ، وتسلا Model S .

شاومي تطلق سيارة  SU7 الكهربائية بشعار الموبايل

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وتقدم سيارة SU7 بشعار شركة شاومي وتظهر بطول 4.98 متر  و بملامح رياضية شرسة وتصميم في غاية الانسيابية، وتعتمد سيارة شاومي SU7 الكهربائية علي نظام تشغيل HyperOS، وهذا يساعدك علي الوصول إلى نظام التشغيل عبر تطبيقات شركة الهواتف الذكية .

شاومي تطلق سيارة  SU7 الكهربائية بشعار الموبايل

- محرك شاومي SU7 الكهربائية الجديدة :

شاومي تطلق سيارة  SU7 الكهربائية بشعار الموبايل

تحصل سيارة شاومي SU7 الكهربائية الجديدة علي قوة تصل الي 220 كيلووات، وتخرج عزم دران يصل الي 400 نيوتن/متر، وفي النسخة الأعلى تطلق 475 كيلووات، وعزم دوران يصل الي 838 نيوتن/متر، وتعمل بنظام الدفع الخلفي أو الدفع الكلي للعجلات .

شاومي تطلق سيارة  SU7 الكهربائية بشعار الموبايل

تصل سيارة شاومي SU7 الكهربائية الجديدة م وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 2.8 ثانية، وتصل سرعة شاومي SU7 القصوى الي 265 كم/ساعة .

شاومي تطلق سيارة  SU7 الكهربائية بشعار الموبايل

يمكن لسيارة شاومي SU7 الكهربائية الجديدة ان تقوم بقطع مدي سير يصل الي 800 كم/ساعة ، وذلك بفضل امتلاكها لبطارية سعه 101 كيلووات/ساعة .

 

شاومي الهواتف الذكية SU7 SU7 الكهربائية بورشه Taycan تسلا Model S

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