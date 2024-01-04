نقص زيت المحرك بالسيارة يؤدي الي كوارث | تفاصيل

زيت المحرك عبارة عن مادة لزجة تستخدم للتحكم في نسب الاحتكاك بالمحرك، ومن وظائفها العمل على الحد من الاحتكاك بين أجزاء المحرك الداخلية، وبالتالي تعمل علي توفير طاقة الوقود المستهلك وعلي تبريد المحرك.

نقص زيت المحرك بالسيارة يؤدي الي كوارث

نقص زيت المحرك بالسيارة يؤدي الي كوارث



بالتالي فإن نقص زيت المحرك يتنج عنه كوارث بسبب ارتفاع خطر تآكل أجزاء المحرك، بالإضافة الي ان نقص زيت المحرك يؤدي الي حدوث مشاكل كبيرة داخل محرك السيارة .

نقص زيت المحرك بالسيارة يؤدي الي كوارث

وارتفاع مستوي زيت المحرك عن الحد الأقصى يؤدي الي تعرض المحول الحفزي للضرر، وذلك ينتج عنه أيضا اضرار ويقلل من كفاءة عمل المحرك .

- نقص زيت المحرك بالسيارة يؤدي الي كوارث :

نقص زيت المحرك بالسيارة يؤدي الي كوارث

1- عند اضاءة لمبة كنترول السيارة باللون الأصفر في هذه الحالة يجب فحص مستوي الزيت واذا وجد انه ناقص يجب تزويده علي الفور .

2- إذا أضاءت لمبة كنترول الزيت باللون الأحمر، فإن هذا يعني ان هناك انخفاض كبير في مستوي زيت المحرك او يوضح ان هناك ضغط علي الزيت ، وفي هذه الحالة يجب وقف السيارة علي الفور وطلب المساعدة من فني متخصص .

- كيف يمكن قياس مستوي الزيت :

نقص زيت المحرك بالسيارة يؤدي الي كوارث

اذا اردت قياس مستوي زيت المحرك بالسيارة فيجب عليك إيقاف السيارة علي سطح مستوي ، ومن ثم يتم ترك السيارة حتي تهدئ حرارتها ، وبعد ذلك يمكن قياس الزيت بشكل صحيح وأمن .

نقص زيت المحرك بالسيارة يؤدي الي كوارث

والجدير بالذكر انه يجب علي ملاك السيارة ان يقوموا بفحص زيت المحرك بعد قطع مسافة تصل الي 1000 كم/ساعة، وقبل الذهاب الي رحلات طويلة .