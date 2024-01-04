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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي CN7 الجديدة تباع بهذا السعر في 2024

أسعار هيونداي CN7
أسعار هيونداي CN7 موديل 2022 خلال العام الجديد

يقدم الصانع الكوري داخل سوق السيارات المصرية عددا كبيرا من طرازات السيارات التي تمتلك العديد من التكنولوجيات المتطورة، ومن ضمن تلك السيارات  هيونداي CN7 الجديدة.

وتنتمي  هيونداي CN7 لفئة السيارات السيدان، وتم توافر طرازات هيونداي CN7 بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل جنوني، وذلك أثر على تواجدها لدى الوكلاء والموزعين، وإذا تم توافرها تباع بأسعار إضافية عن سعرها الرسمي "أوفر برايس".

أسعار هيونداي CN7 موديل 2022 خلال العام الجديد

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- أبعاد  هيونداي CN7 موديل 2022:

أسعار هيونداي CN7 موديل 2022 خلال العام الجديد

تأتي سيارة  هيونداي CN7 موديل 2022 داخل سوق السيارات المصرية بطول 4675 مم، وعرض 1825، وارتفاع 1430 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 مم.

- وسائل السلامة بـ سيارة هيونداي CN7 موديل 2022:

أسعار هيونداي CN7 موديل 2022 خلال العام الجديد

تمتلك سيارة  هيونداي CN7 موديل 2022 العديد من وسائل السلامة والأمان منها، فرامل مضادة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، وبها نظام الاتزان الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعات HAC، وبها فرامل يد كهربائية، وتعليق تلقائي، ووسائد هوائية، ونظام لمراقبة ضغط الإطارات، ونظام لكشف النقاط العمياء، وكاميرا للرؤية الخلفية، وبها حساسات للاصطفاف.

- محرك  هيونداي CN7 موديل 2022:

أسعار هيونداي CN7 موديل 2022 خلال العام الجديد

تنقل قوة سيارة  هيونداي CN7 موديل 2022 من المحرك إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 126 حصانا، وبها عزم دوران يصل إلى 155 نيوتن/متر.

- أسعار هيونداي CN7 موديل 2022 خلال العام الجديد:

أسعار هيونداي CN7 موديل 2022 خلال العام الجديد

تتوافر سيارة  هيونداي CN7 موديل 2022 داخل سوق السيارات المصرية بفئة واحدة وصل سعرها إلى مليون و200 ألف جنيه.

أسعار هيونداي CN7 موديل 2022 خلال العام الجديد هيونداي CN7 CN7 موديل 2022 هيونداي CN7 موديل 2022 محرك هيونداي CN7 موديل 2022 طرازات السيارات

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