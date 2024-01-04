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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تقترب من 700 ألف جنيه.. أسعار بي واي دي F3 موديل 2024

أسعار بي واي دي F3
أسعار بي واي دي F3 موديل 2024 بعد الزيادات

يمتلئ سوق السيارات المصري، بالعديد من  طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بعدة أزمات طاحنة كان منها ، عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة الي عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة.

أسعار بي واي دي F3 موديل 2024 خلال العام الجاري

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- مواصفات بي واي دي F3 موديل 2024 :

أسعار بي واي دي F3 موديل 2024 خلال العام الجاري

تمتلك سيارة بي واي دي F3 موديل 2024 العديد من المميزات الحديثة منها، فرش جلد، وتكييف، وريموت كنترول، وباور ستيرنج، ومرايات كهربائية، ومدخل AUX، ومدخل USB، وقفل مركزي للأبواب، ومصابيح ضباب أمامية، وإنذار ضد السرقة، وزجاج كهربائي .

- محرك بي واي دي F3 موديل 2024 :

أسعار بي واي دي F3 موديل 2024 خلال العام الجاري

عزم دوان سيارة بي واي دي F3 موديل 2024 يصل الي 145 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر .

- أسعار بي واي دي F3 موديل 2024 بعد الزيادات :

أسعار بي واي دي F3 موديل 2024 خلال العام الجاري

الفئة الأولي من سيارة بي واي دي F3 موديل 2024 يصل سعرها الي 600 ألف جنيه، بدلا من 550 ألف جنيه ، والفئة الثانية تباع بسعر 680 ألف جنيه، بدلا من 635 ألف جنيه .

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