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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فولكس فاجن جولف 2024 الهاتشباك الجديدة

صدى البلد

بعد مرور 4 أيام في العام الجديد، توافر داخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءت هذه الإصدارات بالسوق المصري رغم الصعوبات التي تواجه قطاع صناعة السيارات والتي أثرت بالسلب علي توافر السيارات لدي الوكلاء والموزعين .

أسعار  فولكس فاجن جولف الهاتشباك خلال العام الجاري

أحدث أسعار فولكس فاجن تيجوان الجديدة موديل 2024 في مصر

مواصفات فولكس فاجن جولف الفيس ليفت

من ضمن السيارات المتواجدة بالسوق المحلي “فولكس فاجن جولف” موديل 2024 ، وتنتمي  فولكس فاجن جولف لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية.

- وسائل السلامة بـ فولكس فاجن جولف موديل 2024 :

أسعار  فولكس فاجن جولف الهاتشباك خلال العام الجاري

تمتلك سيارة  فولكس فاجن جولف موديل 2024 الكثير من وسائل الأمان منها، حساسات للركن، وESP، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأحزمة أمان.

- أبعاد فولكس فاجن جولف الهاتشباك :

أسعار  فولكس فاجن جولف الهاتشباك خلال العام الجاري

تتوافر سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4258 مم، وعرض 1465 مم، وارتفاع 1492 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2620 مم.

- محرك  فولكس فاجن جولف موديل 2024 :

أسعار  فولكس فاجن جولف الهاتشباك خلال العام الجاري

سعه خزان وقود سيارة  فولكس فاجن جولف موديل 2024 يصل إلى 50 لترا، وتنتج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وتمتلك محرك سعه 1400 سي سي تيربو، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 150 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية.

- أسعار  فولكس فاجن جولف الهاتشباك خلال العام الجاري :

أسعار  فولكس فاجن جولف الهاتشباك خلال العام الجاري

تتواجد سيارة  فولكس فاجن جولف موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الجديد الي مليون و 770 ألف جنيه.
 

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