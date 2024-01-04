أسعار فولكس فاجن جولف 2024 الهاتشباك الجديدة

بعد مرور 4 أيام في العام الجديد، توافر داخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءت هذه الإصدارات بالسوق المصري رغم الصعوبات التي تواجه قطاع صناعة السيارات والتي أثرت بالسلب علي توافر السيارات لدي الوكلاء والموزعين .
من ضمن السيارات المتواجدة بالسوق المحلي “فولكس فاجن جولف” موديل 2024 ، وتنتمي فولكس فاجن جولف لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية.
- وسائل السلامة بـ فولكس فاجن جولف موديل 2024 :
تمتلك سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 الكثير من وسائل الأمان منها، حساسات للركن، وESP، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأحزمة أمان.
- أبعاد فولكس فاجن جولف الهاتشباك :
تتوافر سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4258 مم، وعرض 1465 مم، وارتفاع 1492 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2620 مم.
- محرك فولكس فاجن جولف موديل 2024 :
سعه خزان وقود سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 يصل إلى 50 لترا، وتنتج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وتمتلك محرك سعه 1400 سي سي تيربو، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 150 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية.
- أسعار فولكس فاجن جولف الهاتشباك خلال العام الجاري :
تتواجد سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الجديد الي مليون و 770 ألف جنيه.