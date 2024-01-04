أنتجت شركة مرسيدس سيارة مرسيدس Blitzen Benz عام 1909، وحظيت Blitzen Benz بمكانة كبيرة لأنها كانت اسرع سيارة في العالم في ذلك الوقت حتي انها كانت اسرع من الطائرات والقطارات ، وصنعت Blitzen Benz ضمن 6 نسخ فقط علي مستوي العالم من طراز مرسيدس 200PS .

مرسيدس Blitzen Benz أسرع سيارة في العالم منذ 1909

أطلق علي سيارة مرسيدس اسم Blitzen Benz وذلك بسبب سرعتها الفائقة ، وعند تصميمها تم مراعاة الانسيابية الهوائية ، وجاءه بشكل مشابهة للسيجار .

مرسيدس Blitzen Benz أسرع سيارة في العالم منذ 1909



زودت سيارة Blitzen Benz بـ شبكة أمامية تعمل توزيع الهواء وساعد ذلك تصميم جنوط خشبية التفت حولها الإطارات الرفيعة بينما انعكست قوة السيارة من مخارج العادم الأربعة البارزة من الغطاء الأمامى.

مرسيدس Blitzen Benz أسرع سيارة في العالم منذ 1909



كانت تحصل سيارة Blitzen Benz علي قوتها من محركات سيارة مرسيدس المخصصة للسباقات وكانت تنتج قوة 150 حصان، وتم ترقية محركها ليصل سعته الي 21500 سي سي ، لتنتج قوة تصل الي 200 حصان .

مرسيدس Blitzen Benz أسرع سيارة في العالم منذ 1909

وفي عام 1909 تمكن شائق شركة مرسيدس فيكتور همرى من قطع الرقم القياسى لأعلى سرعة قصوى حيث وصلت الي 205.66 كم/ساعه، وفى جولة أخرى قطعت Blitzen Benz مسافة بسرعة عالية وصلت الي 202.6 كم/ساعه ، وكانت قد تسارعه سيارة Blitzen Benz على حلبة بروكلاندز التى كانت أول حلبة مخصصة للسباقات خلال هذا الوقت.

مرسيدس Blitzen Benz أسرع سيارة في العالم منذ 1909

خلال شهر مارس من عام 1909 انطلقت السيارة لتجربتها على حلبة دايتون ووصلت سرعتها في ذلك الوقت الي 211.97 كم/ساعه، وبحلول عام 1911 تمكنت 200PS من الوصول لسرعة 228.1 كم/ساعه .

في ذلك الوقت كانت السرعة القصوى للقطار تصل 210 كم/ساعه أما السيارة البخارية فوصلت سرعتها إلي 205.4 كم/ساعه.

وجدير بالذكر انه حالياً لا تتوافر سيارة Blitzen Benz الا بـ أربعة نسخ من طراز 200PS فقط .