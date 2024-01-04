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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مازدا 3 موديل 2024 تباع بهذا السعر بالسعودية

أسعار مازدا 3 موديل
أسعار مازدا 3 موديل 2024 بالسعودية

كشفت شركة مازدا عن سياراتها الجديدة مازدا 3 موديل 2024 ، وتنتمي مازدا 3  لفئة السيارات السيدان ، وظهرة الجيل الرابع من سيارة مازدا 3 في عام 2019 ، ولكن الان حصلت مازدا 3 علي تحديثات منتصف العمر .

أسعار  مازدا 3 موديل 2024 بالسعودية

أسعار مازدا CX‪-‬90 موديل 2024 بالسعودية

مواصفات وسعر مازدا 6 موديل 2024 بالسعودية

- ابعاد مازدا 3 مويل 2024 السيدان :

أسعار  مازدا 3 موديل 2024 بالسعودية

تأتي سيارة مازدا 3 موديل 2024 داخل سوق السيارات السعودي بطول 466 مم، وعرض 179‪‬5 مم، وارتفاع 144 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 272‪‬5 مم .

- موصفات مازدا 3 موديل 2024:

أسعار  مازدا 3 موديل 2024 بالسعودية

تمتلك سيارة مازدا 3 موديل 2024 العديد من المميزات منها، نظام تحذير انتباه السائق، وبها شارات تحذيرية على شاشة المعلومات، وشبك تهوية أمامي، ومثبت بها شعار MAZDA ويحيط به إطار عريض من الكروم، وأضواء أمامية LED، وأضواء نهارية ، وبها مساحات أمامية مخفية، وخطوط انسيابية ، ومرايات جانبية كهربائية ، ومقابض أبواب بلون هيكل السيارة، وجنوط مقاس 16 بوصة.

أسعار  مازدا 3 موديل 2024 بالسعودية

تحتوي سيارة  مازدا 3 موديل 2024 أيضا علي صندوق أمتعة، وأضواء خلفية ذات تصميم جذاب، بها أربعة حساسات خلفية على الصداد الخلفي، وكاميرا خلفية للمساعدة على ركن السيارة، وفتحة عادم دائرية على .

- محرك مازدا 3 موديل 2024 :

أسعار  مازدا 3 موديل 2024 بالسعودية

تحصل سيارة  مازدا 3 موديل 2024 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعه 2000 سي سي ، وتخرج قوة 155 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 213 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 51 لتر .

- أسعار  مازدا 3 موديل 2024 بالسعودية :

أسعار  مازدا 3 موديل 2024 بالسعودية

تباع سيارة  مازدا 3 موديل 2024 داخل سوق السيارات السعودي بسعر 78 ألف ريال سعودي .

 

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