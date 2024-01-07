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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اقتصادية.. فيات هاتشباك بـ 30 ألف جنيه

سعر فيات 127 الهاتشباك
سعر فيات 127 الهاتشباك موديل 1986

ينتشر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل باقة متنوعة من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين ، وذلك بعدما شهده أسواق السيارات العالمية ارتفاع في أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 ، ذلك يعود إلي الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع  فيات 127 موديل 1986 ، وتنتمي 127 إلي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم .

سعر فيات 127 الهاتشباك موديل 1986

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- محرك فيات 127 الهاتشباك موديل 1986 :

سعر فيات 127 الهاتشباك موديل 1986

تحصل سيارة فيات 127 الهاتشباك موديل 1986 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأحمر، وتنقل قوة السيارة إلي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلي 399 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة 7 شهور .

- مواصفات فيات 127 الهاتشباك :

سعر فيات 127 الهاتشباك موديل 1986

زودت سيارة فيات 127 الهاتشباك موديل 1986 بالعديد من المميزات منها، 4 جنوط للكاوتش، وشبكة امامية عريضة، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مرايات جانبية يدوية باللون الأسود، ومقابض أبواب من النيكل كروم، وبها جرائد بمنتصف الأبواب لإظهار الشكل الجمالي للسيارة ، وبها مساحة زجاج خلفية .

- سعر فيات 127 الهاتشباك موديل 1986 :

سعر فيات 127 الهاتشباك موديل 1986

يصل سعر سيارة فيات 127 الهاتشباك موديل 1986 داخل سوق السيارات المستعمل الي 30 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

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