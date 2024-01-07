اقتصادية.. فيات هاتشباك بـ 30 ألف جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل باقة متنوعة من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين ، وذلك بعدما شهده أسواق السيارات العالمية ارتفاع في أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 ، ذلك يعود إلي الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع فيات 127 موديل 1986 ، وتنتمي 127 إلي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم .

سعر فيات 127 الهاتشباك موديل 1986

- محرك فيات 127 الهاتشباك موديل 1986 :

سعر فيات 127 الهاتشباك موديل 1986

تحصل سيارة فيات 127 الهاتشباك موديل 1986 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأحمر، وتنقل قوة السيارة إلي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلي 399 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة 7 شهور .

- مواصفات فيات 127 الهاتشباك :

سعر فيات 127 الهاتشباك موديل 1986

زودت سيارة فيات 127 الهاتشباك موديل 1986 بالعديد من المميزات منها، 4 جنوط للكاوتش، وشبكة امامية عريضة، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مرايات جانبية يدوية باللون الأسود، ومقابض أبواب من النيكل كروم، وبها جرائد بمنتصف الأبواب لإظهار الشكل الجمالي للسيارة ، وبها مساحة زجاج خلفية .

- سعر فيات 127 الهاتشباك موديل 1986 :

سعر فيات 127 الهاتشباك موديل 1986

يصل سعر سيارة فيات 127 الهاتشباك موديل 1986 داخل سوق السيارات المستعمل الي 30 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .