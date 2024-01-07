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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وسعر نيسان قشقاي موديل 2024.. صور

وسائل السلامة بـ
وسائل السلامة بـ نيسان قشقاي موديل 2024

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان قشقاي موديل 2024 ، وتنتمي قشقاي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتتوافر بالسوق المصري بـ 6 فئات مختلفة في الأسعار والتجهيزات .

وسائل السلامة بـ نيسان قشقاي موديل 2024

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- أبعاد نيسان قشقاي موديل 2024 :

وسائل السلامة بـ نيسان قشقاي موديل 2024

تأتي سيارة نيسان قشقاي موديل 2024  داخل سوق السيارات المصري بطول 4425 مم، وعرض 1848 مم، وارتفاع 1625 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2665 مم .

- وسائل السلامة بـ نيسان قشقاي موديل 2024 :

وسائل السلامة بـ نيسان قشقاي موديل 2024

تتوي سيارة نيسان قشقاي موديل 2024 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، 6 وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، ونظام التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات HLA، وبها فرامل للطوارئ، وحساسات للتنبيه من التصادم الأمامي والخلفي، وكاميرا رؤية لمحيط السيارة بزاوية 360 درجة .

- محرك نيسان قشقاي موديل 2024 :

وسائل السلامة بـ نيسان قشقاي موديل 2024

زوت سيارة نيسان قشقاي موديل 2024 بمحرك سعه 1300 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 148 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 8.9 ثانية، وتحتاج الي 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- أسعار  نيسان قشقاي موديل 2024 :

وسائل السلامة بـ نيسان قشقاي موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة  نيسان قشقاي موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 341 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  نيسان قشقاي موديل 2024 تباع بسعر مليون و 346 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة  نيسان قشقاي موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 406 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة  نيسان قشقاي موديل 2024 تتواجد بسعر ميون و 411 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة  نيسان قشقاي موديل 2024 سعرها الجديد مليون و 477 ألف جنيه .

الفئة السادسة من سيارة  نيسان قشقاي موديل 2024 تصل للسوق المصري بسعر مليون و 482 ألف جنيه .

 

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