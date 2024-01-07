جاك JS4 و جاك JS3 .. زيادات جديدة في الأسعار

ترتفع أسعار السيارات الجديدة على مستوى العالم الآن ومن ضمنهم مصر، وذلك بسبب المشاكل التي واجهت قطاع صناعة السيارات العالمية وأثرت علي توافر الطرازات لدي الوكلاء والموزعين، ومن ضمن السيارات التي ارتفعت أسعارها خلال هذه الفترة سيارة جاك JS4 و جاك JS3 موديل 2024 ، وتقدم تلك السيارات في مصر من قبل الصانع الصيني .

- محرك جاك JS4 موديل 2024 :

أسعار جاك JS4 موديل 2024 بعد الزيادات

وتحصل سيارة جاك JS4 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 147 حصان، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .

- أسعار جاك JS4 موديل 2024 بعد الزيادات :

أسعار جاك JS4 موديل 2024 بعد الزيادات

وسيارة جاك JS4 موديل 2024 تباع داخل سوق السيارات المصرية بفئة واحدة يصل سعرها إلى مليون و 49 ألف جنيه، بدلا من 959 ألف جينه .

- محرك جاك JS3 موديل 2024 :

أسعار جاك JS3 موديل 2024 بعد الزيادات

وقوة سيارة جاك JS3 موديل 2024 تصل الي 118 حصان، وعزم دورانها يصل الي 150 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 180 كم/ساعة، وتحتاج الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- أسعار جاك JS3 موديل 2024 بعد الزيادات :

أسعار جاك JS3 موديل 2024 بعد الزيادات

وتباع سيارة جاك JS3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصر بفئة واحدة ويصل سعرها الجديد الي 919 ألف جنيه، بدلا من 889 ألف جنيه .

