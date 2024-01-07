نص مليون جنيه زيادة.. سعر تويوتا فورتشنر 2024|صور

قفزت أسعار السيارات الجديدة بشكل مفاجئ وارتفعت بشكل غير مسبوق ، وذلك يعود إلي عدم توافر الإصدارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين واذا تم توافرها تباع بأسعار مرتفعة نتيجة وضع أوفر برايس علي سعر السيارة الرسمي ، وشهدنا تلك الارتفاعات بسبب الأزمات التي واجة قطاع صناعة السيارات العالمي والتي كان سببها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

أسعار تويوتا فورتشنر الـ SUV موديل 2024 بعد الأوفر برايس

تويوتا فورتشنر موديل 2024 من ضمن السيارات التي ارتفع سعرها بالسوق المصري ، وتنتمي فورتشنر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

- مواصفات تويوتا فورتشنر الـ SUV موديل 2024 :

أسعار تويوتا فورتشنر الـ SUV موديل 2024 بعد الأوفر برايس

تحتوي سيارة تويوتا فورتشنر الـ SUV موديل 2024 علي العديد من التجهيزات منها، نظام ذكى لركن السيارة، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وباور ستيرنج، ونظام اقفال الأبواب باللمس، ومرايات كهربائية، وتكيف، ومرايات كهربائية، وكراسي كهربائية، وريموت كنترول، وفرش جلد، ومصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ومقاعد كهربائية، وزر لتشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة .

- محرك فورتشنر الـ SUV موديل 2024 :

أسعار تويوتا فورتشنر الـ SUV موديل 2024 بعد الأوفر برايس

زودت سيارة تويوتا فورتشنر الـ SUV موديل 2024 بمحرك سعه 4000 سي سي ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 80 لتر، وتخرج عزم دوران يصل الي 376 نيوتن/متر، وبها قوة 234 حصان ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية .

- أسعار تويوتا فورتشنر الـ SUV موديل 2024 بعد الأوفر برايس :

أسعار تويوتا فورتشنر الـ SUV موديل 2024 بعد الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة تويوتا فورتشنر الـ SUV موديل 2024 تباع بسعر 3 مليون جنيه ، بدلا من 2 مليون و 500 ألف جنيه ، والفئة الثانية يصل سعرها الجديد الي 3 مليون و 300 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 800 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 3 مليون و 500 ألف جنيه، بدلا من 3 مليون جنيه .