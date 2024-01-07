جنرال فرنسي سابق يتوقع خسارة أوكرانيا للحرب أمام روسيا هذا العام

توقع جنرال فرنسي سابق أن توقع روسيا هزيمة قاسية بأوكرانيا هذا العام 2024، أمام تعاظم القوة الروسية وفي ظل تراجع الامدادات العسكرية الأمريكية، وفق ماذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

كشف الرئيس السابق للأركان الجوية الفرنسية جان بول بالوميرو، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزز الجيش بشكل كبير.

وذكر أن روسيا قد تهزم أوكرانيا هذا العام وبالتالي احتمال خسارة أوكرانيا في عام 2024، وقال "نعم يمكن أن تخسر أوكرانيا".



ووفقا للجنرال، من حيث القوة العسكرية، فإن روسيا الآن "في صعود"، والفجوة بين الجيشين الروسي والأوكراني مستمرة في الاتساع.



وأشار بالوميرو إلى أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين رفع الميزانية العسكرية إلى مستويات عالية للغاية، ووضع البلاد على المسار العسكري.

أما أوكرانيا فعلى العكس من ذلك، تواجه صعوبات كبيرة في إمداداتها العسكرية.