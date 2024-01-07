رئيس جامعة أسيوط يزور عدداً من الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

زار الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم، عدداً من الكنائس لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث توجه رئيس الجامعة، إلى مطرانيه الأقباط بأبنوب لتقديم التهنئة إلى الأنبا بسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ورئيس دير مارمينا المعلق بجبل أبنوب، وأعرب عن خالص تمنياته بأن يعيد الله عزوجل هذه المناسبة الغالية على الاخوة المسيحين، بدوام الصحة والخير.

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن سعادته، بروح الإخاء بين أبناء الوطن، ‏التي تعبر عن المعنى الحقيقي للأديان التي جاءت بالسلام، مؤكدا على الترابط والوحدة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معبرا عن سعادته بمقابلة اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب و القيادات التنفيذية؛ لتقديم التهنئة لمطران الأقباط الكاثوليك الأنبا دانيال لطفي.

كما توجه رئيس جامعة أسيوط، إلى كنيسة الأخوة الأقباط الأرثوذكس، حيث كان فى استقباله الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، وأعقبها زيارة لمشاركة الكنيسة الإنجيلية الثانية أفراحها، وتهنئة القس رفيق ثابت راعي الكنيسة، ثم زيارة الكنيسة الإنجيلية الأولى، وتقديم التهنئة للقس باسم عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى.

وأكد عمق مشاعر الأخوة والمودة التى تجمع بين جموع أفراد الشعب المصري على اختلاف دياناته ومذاهبه، مشيرًا إلى حرص جامعة أسيوط، على مشاركة الإخوة الأقباط أعيادهم، وتقديم التهاني، للتعبير عن روح المحبة والوحدة الوطنية ودليلا على قوة ومتانة النسيج الوطنى ووحدة الشعب المصري وتآلفه، مؤكدا أن شعب مصر نسيج واحد، وشركاء في الوطن لدفع عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة، بما يحقق لمصر الخير والرخاء والاستقرار نحو الجمهورية الجديدة، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ الله مصرنا الحبيبة.

ومن جانبهم، أبدى قادة كنائس أسيوط، سعاداتهم بوفد جامعة أسيوط، وتقديرهم لحرص الدكتور أحمد المنشاوي على القدوم للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، مشيدين بالمكانة العلمية المرموقة للجامعة على المستوى الإقليمي والدولي ودورها الخدمي و التنموي والتثقيفي الرائد فى مختلف المجالات كمنارة للعلم والمعرفة لمحافظات الصعيد، لما تمتلكه من منظومة تعليمية متكاملة ونخبة من الكوادر والأساتذة متميزين ، مشيدين بما حملته السنوات السابقة من علاقات وطيدة بين الجانبين، وتعاون وثيق، مؤكدين أن الحرص على المشاركة وتبادل التهنئة يجسد صورة تاريخية للواقع الذي نعيشه وتعبر عن المحبة التي تجمع المسلمين والأقباط.

شارك في الزيارة وفد من جامعة أسيوط ضم: الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية وعميد كلية الهندسة، والدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري والمشرف على الأنشطة الطلابية، والدكتور وجدي رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية، والدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانونى لرئيس الجامعة ، والدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، والدكتور وديع ماكسيموس عميد كلية التربية الأسبق، و شوكت صابر أمين عام الجامعة، ولفيف من القيادات الإدارية بالجامعة.

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