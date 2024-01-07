عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسيوط يزور عدداً من الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يزور الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

زار  الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم، عدداً من الكنائس لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد  المجيد، حيث توجه رئيس الجامعة، إلى مطرانيه الأقباط بأبنوب لتقديم التهنئة إلى الأنبا بسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ورئيس دير مارمينا المعلق بجبل أبنوب، وأعرب عن خالص تمنياته بأن يعيد الله عزوجل هذه المناسبة الغالية على الاخوة المسيحين، بدوام الصحة والخير.

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن سعادته، بروح الإخاء بين أبناء الوطن، ‏التي تعبر عن المعنى الحقيقي للأديان التي جاءت بالسلام، مؤكدا على الترابط والوحدة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معبرا عن سعادته بمقابلة اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب و القيادات التنفيذية؛ لتقديم التهنئة لمطران الأقباط الكاثوليك الأنبا دانيال لطفي.

كما توجه رئيس جامعة أسيوط، إلى كنيسة الأخوة الأقباط الأرثوذكس، حيث كان فى استقباله الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، وأعقبها زيارة لمشاركة الكنيسة الإنجيلية الثانية أفراحها، وتهنئة القس رفيق ثابت راعي الكنيسة، ثم زيارة الكنيسة الإنجيلية  الأولى، وتقديم التهنئة للقس باسم عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى.

وأكد  عمق مشاعر الأخوة والمودة التى تجمع بين جموع أفراد الشعب المصري على اختلاف دياناته ومذاهبه، مشيرًا إلى حرص جامعة أسيوط، على مشاركة الإخوة الأقباط أعيادهم، وتقديم التهاني، للتعبير عن روح المحبة والوحدة الوطنية ودليلا على قوة ومتانة النسيج الوطنى ووحدة الشعب المصري وتآلفه، مؤكدا أن شعب مصر نسيج واحد، وشركاء في الوطن لدفع عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة، بما يحقق لمصر الخير والرخاء والاستقرار نحو الجمهورية الجديدة، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ الله مصرنا الحبيبة.

التايمز يصنف جامعة أسيوط في المركز 36 بقائمة 313 عربية

رئيس جامعة أسيوط: حظينا بتواجد قوي في الأوساط العلمية الدولية خلال 2023

ومن جانبهم، أبدى قادة كنائس أسيوط، سعاداتهم بوفد جامعة أسيوط، وتقديرهم لحرص الدكتور أحمد المنشاوي على القدوم للتهنئة بعيد الميلاد المجيد،  مشيدين بالمكانة العلمية المرموقة  للجامعة على المستوى الإقليمي والدولي  ودورها الخدمي و التنموي والتثقيفي الرائد فى مختلف المجالات كمنارة للعلم والمعرفة لمحافظات الصعيد، لما تمتلكه  من منظومة تعليمية متكاملة ونخبة  من الكوادر والأساتذة متميزين ، مشيدين بما حملته السنوات السابقة من علاقات وطيدة بين الجانبين، وتعاون وثيق، مؤكدين  أن الحرص على المشاركة وتبادل التهنئة يجسد صورة تاريخية للواقع الذي نعيشه وتعبر عن المحبة التي تجمع المسلمين والأقباط.

شارك في الزيارة وفد من جامعة أسيوط ضم: الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  والدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية وعميد كلية الهندسة، والدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري والمشرف على الأنشطة الطلابية، والدكتور وجدي رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية، والدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانونى لرئيس الجامعة ، والدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، والدكتور وديع ماكسيموس عميد كلية التربية الأسبق، و شوكت صابر أمين عام الجامعة، ولفيف من القيادات الإدارية بالجامعة.

IMG-20240107-WA0054
IMG-20240107-WA0054
IMG-20240107-WA0055
IMG-20240107-WA0055
IMG-20240107-WA0056
IMG-20240107-WA0056
IMG-20240107-WA0057
IMG-20240107-WA0057
IMG-20240107-WA0058
IMG-20240107-WA0058
IMG-20240107-WA0059
IMG-20240107-WA0059
IMG-20240107-WA0060
IMG-20240107-WA0060
IMG-20240107-WA0061
IMG-20240107-WA0061
أسيوط أخبار أسيوط جامعة اسيوط إحتفالية عيد الميلاد عيد الميلاد المجيد كنائس أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

الأرصاد: موجة باردة مصحوبة بأمطار تضرب البلاد الأربعاء القادم

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

بسبب غسل الأطباق| تفاصيل إنهاء حياة عامل علي يد صاحب عربية فول بعين شمس

موضوعات متعلقة

جامعة أسيوط تتصدر ترتيب الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي لعام 2023

محافظ أسيوط مهنئا الأقباط بعيد الميلاد: ستظل مصر قوية بفضل عمق العلاقة بين أبنائها

ترشيحاتنا

تلبية لدعوة السيسي| الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة.. ودياب اللوح يكشف جدول المباحثات

75.4 مليار جنيه زيادة بميزانية التعليم قبل الجامعي خلال عام 2023/2024

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد 7 يناير 2024

نصائح لتوفير استهلاك الوقود بالسيارات | تفاصيل

الأونروا تطالب بتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة وإنهاء عمليات التهجير القسري لسكان غزة

الأرصاد تبشر المواطنين بشأن طقس الساعات المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجريب فروت؟

في حضور 30 ألف متفرج.. ماذا يفعل منتخب الفراعنة في بروفته الأخيرة قبل أمم افريقيا؟

منذ 6 سنوات| انتقادات لاذعة لمحمد رمضان والسبب قبلة.. وهذه جنسية الفتاة

إطلالة شتوية لافتة.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

تفاصيل شهادات 27% من بنكي مصر والأهلي.. وكيف تحصل على عائد شهري منها؟

فنانة لبنانية شهيرة تروي تفاصيل الاعتداء عليها في عمر 12 عاما

بعد 5 أيام.. إنقاذ تسعينية يابانية بأعجوبة من تحت الركام|مقطع فيديو لا يصدق

انا أهلاوية.. أسما إبراهيم: عاتبت لاعب النادى الأهلى على انتقاله للزمالك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ