الاحتلال يطلق نيرانه على مستشفى "الأقصى" وعشرات الشهداء في خان يونس

أعلنت وزارة الصحة بغزة عن قيام الاحتلال بخرق جديد يتجاوز كل المعايير الدولية باستهداف المرافق الطبية، وهو الأمر المستمر منذ أكتوبر الماضي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت الوزارة أن المسيرات الإسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه مبنى إدارة مستشفى شهداء الأقصى وساحاته.

وفي هذه الأثناء، ارتقى 71 شهيدا إثر غارات إسرائيلية متواصلة وقصف مدفعي على خان يونس بقطاع غزة منذ فجر اليوم.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان قطاع غزة، اليوم (الأحد) الانتقال من شمال القطاع المحاصر إلى جنوبه، منوهاً إلى إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين، وتحويله إلى طريق أخرى.

وأبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) سكان القطاع، بأنه «تم إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين؛ حيث يتم تحويل موقعه إلى شارع الرشيد (البحر)».

