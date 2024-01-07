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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جبنة رودس تعلن زيادة جديدة تصل لـ 9 جنيهات في العبوة الواحدة

صدى البلد

أعلنت شركة البروج للصناعات الغذائية المصنعة لجبنة رودس زيادة جديدة تصل لـ 9 جنيهات في العبوة الواحدة.

تأتي هذه الزيادة للمرة الثانية وفي أقل من أسبوع بعد أن أعلنت الشركة في وقت سابق نهاية الأسبوع الماضي عن زيادة أخرى في منتجاتها.

وعلى جانب آخر أعلنت بعض شركات زيوت الطعام والسمن رفع أسعارمنتجاتها بداية من يناير 2024 بنسبة وصلت إلى 15%.

وأعلنت شركتي صافولا  التي تنتج زيوت عافية، وشركة القاهرة للزيوت صاحبة زيت قطفة رفع اسعارهم بداية من يناير 2024، حيث تراوحت نسبة الزيادة بين 5 إلى 7 جنيه في العبوة الواحدة.


 

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