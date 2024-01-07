خمسة أشخاص يحاصرون في كهف بجنوب غرب سلوفينيا

ذكرت وسائل إعلام اليوم، الأحد، أن خمسة أشخاص محاصرون في كهف بجنوب غرب سلوفينيا منذ بعد ظهر أمس، السبت، بعد هطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه، ما جعل من المستحيل على رجال الإنقاذ إخراجهم بأمان.

وأفادت التقارير بأن المجموعة، التي تضم أسرة مكونة من ثلاثة أفراد ومرشدين سياحيين، تم إيواؤها في مكان آمن في كهف كريزنا جاما الذي يبلغ طوله 8.2 كيلومتر، والذي لا يمكن زيارته إلا عن طريق القوارب.

وفي مساء أمس، السبت، تمكن رجال الإنقاذ من الوصول إلى المجموعة لفترة وجيزة وقاموا بتوصيل الطعام والماء وخيمة دافئة، حسبما قال مسئولو الحماية المدنية في المنطقة للصحفيين اليوم، الأحد.

ولكن بما أن المجموعة كانت تقع على بعد أكثر من كيلومترين من مدخل الكهف، فإن الأمر سيستغرق فريقًا جديدًا من الغواصين من ثلاث إلى أربع ساعات للوصول إليهم، حسبما قال المسئولون، مضيفين أن عملية الإنقاذ النهائية ستعتمد على مستوى المياه.

وقالت وكالة “إس تي إيه” للأنباء: “قد يكون ذلك خلال ليلة الأحد، ولكن قد يستغرق أيضًا بضعة أيام”.

وتعد كريشنا جاما، وهي سلسلة من البحيرات الجوفية ذات المياه الخضراء الزمردية، رابع أكبر نظام بيئي كهفي معروف في العالم من حيث التنوع البيولوجي.