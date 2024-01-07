عتابك مقبول.. رد فعل مفاجئ من محمد شبانة على تصريحات أفشة

رد الاعلامي محمد شبانة علي تصريحات محمد مجدي "أفشة"، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بسبب هجوم الأخير عليه فى احد البرامج التلفزيونية.

وكتب شبانة ، عبر حسابه على فيسبوك "النجم محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلى وجه لى رسالة عتاب مع الصديق الكابتن أحمد حسن فى برنامجه وأقول له : هذا العتاب المحترم يا كابتن أفشة مقبول بطبيعة الحال ومن حقك الرد وأؤكد أنى أكن لك ولكل النجوم فى مصر كل الاحترام والتقدير".

وأضاف : "كثير من المواقف كنت بجانبك وأدعمك واسعد بتألقك ولكن تكون قسوة النقد أحيانا لمقصد الإصلاح.. أنت لاعب كبير وعتابك مقبول يا كابتن وأن شاء الله تكون احسن واحسن وفى تطور دائم انت وكل نجوم مصر الكبار ♥️".

وكان"أفشة" قد وجه رسائل نارية إلى محمد شبانة، بسبب هجوم الأخير عليه عقب مباراة الأهلي والمقاولون العرب في بطولة الدوري.

وقال أفشة، فى تصريحات تلفزيونية: "بقول لاستاذ محمد شبانة، إنت مينفعش تتكلم على لاعيب زيي ولا تقول على لاعيب كبير زيي بيلعب في النادي الأهلي "بيجعجع".

وأضاف: "أنا بعد اعتراضي على كولر، كتبت اسمي على يوتيوب، عشان اسمع كل الناس في مصر بتقول عليا إيه، كل الناس انتقدتني باحترام، لكن مينفعش تقول "بيجعجع" أنا راجل ابن ناس متربي وحتى لما برد عليك بقول استاذ محمد".

كان محمد شبانة، هاجم أفشة، بسبب اعتراضه على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي بطريقة غير لائقة، عقب استبداله في مباراة المقاولون العرب.