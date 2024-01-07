عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مليكة الكراسكي تحسم بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئات الإسكواش وتحصد الذهبية الخامسة لمصر

صدى البلد

حسمت البطلة المصرية الصاعدة مليكة الكراسكي لقب بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئات الاسكواش تحت 15 سنة؛ بعد الفوز في المباراة النهائية على مواطنتها، راما النجار؛ لتحقق الميدالية الذهبية الخامسة لمصر، بعد تتويج سيرين محمد، وآدم رجب باللقب تحت 11 سنة، ومالك حلمي وليان مصطفى بلقب تحت 13 سنة.

وتغلبت مليكة الكراسكي على زميلتها المصرية راما النجار بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 39 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-7, 6-11, 11-5.

وهيمنت البعثة المصرية لناشئي الاسكواش، على منافسات الدور النهائي بجميع المراحل العمرية في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، والتي تستضيفها مدينة برمنجهام، وذلك بتأهل 16 لاعباً مصريا، من أصل 20 لاعباً صعدوا إلى الدور النهائي.

وضمنت مصر لقب البطولة في 6 منافسات من أصل 10، الفتيات تحت 11 سنة، الناشئين تحت 11 سنة، الناشئات تحت 13 سنة، الناشئين تحت 13 سنة، الناشئات تحت 15 سنة، الناشئين تحت 17 سنة، وتنافس مصر على باقي الألقاب بتأهل لاعب ولاعبة في المراحل العمرية الأخرى.

الميدالية الذهبية البطلة المصرية بطولة بريطانيا المفتوحة اسكواش ناشئات الإسكواش ميدالية الذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

الأرصاد: موجة باردة مصحوبة بأمطار تضرب البلاد الأربعاء القادم

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

بسبب غسل الأطباق| تفاصيل إنهاء حياة عامل علي يد صاحب عربية فول بعين شمس

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

للمرة الثانية.. نقيب المحامين يقرر تطبيق الزيادة الدورية للمعاشات بنسبة 5% للمستحقين

منع الخصم من الراتب ببلوغ المعاش ومد سن التوظيف |مقترحات لدعم المواطن

لمدة 3 أشهر.. إقامة جديدة للسائحين على متن اليخوت الأجنبية

مع حلول عيد الميلاد.. مسار العائلة المقدسة ومكانتها في الإسلام |خاص

تصميمي وأفكاري.. اعترافات غادة والي في اتهامها بسرقة فنان روسي

أبو مازن يصل مصر للقاء الرئيس السيسي لبحث الوقف الفوري لحرب الإبادة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجريب فروت؟

في حضور 30 ألف متفرج.. ماذا يفعل منتخب الفراعنة في بروفته الأخيرة قبل أمم افريقيا؟

منذ 6 سنوات| انتقادات لاذعة لمحمد رمضان والسبب قبلة.. وهذه جنسية الفتاة

إطلالة شتوية لافتة.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

تفاصيل شهادات 27% من بنكي مصر والأهلي.. وكيف تحصل على عائد شهري منها؟

فنانة لبنانية شهيرة تروي تفاصيل الاعتداء عليها في عمر 12 عاما

بعد 5 أيام.. إنقاذ تسعينية يابانية بأعجوبة من تحت الركام|مقطع فيديو لا يصدق

انا أهلاوية.. أسما إبراهيم: عاتبت لاعب النادى الأهلى على انتقاله للزمالك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ