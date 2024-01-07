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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليورو بـ 33.84 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري دون حدوث أي تحركات على المستوى الرسمي منذ مارس الماضي، بينما تباينت أسعار باقي العملات الأجنبية في مصر.

وخلال السطور ننشر حركة بيع وشراء العملات الأجنبية اليوم الأحد 7 يناير 2024 ، وفقا لآخر تحديثات من البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي.

 أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأحد

استقر سعر الدولار  مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأحد مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.  

ووصل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم إلى 33.56 جنيه للشراء و 33.84 جنيه للبيع.

وسجل  سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم لنحو 38.92 جنيه للشراء و 39.26 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 36.05 جنيه للشراء 36.38 جنيه للبيع.

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أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد 7 يناير 2024

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أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 7 يناير 2024

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سعر الدولار في مصر 7-1-2024

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رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الأحد

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث في بنك مصر 

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 33.56 جنيه للشراء و 33.48 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 38.92 جنيه للشراء و 39.26 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 36.21 جنيه للشراء 36.36 جنيه للبيع. 

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الأحد

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي مسجلا 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم نحو 33.74 جنيه للشراء و 33.90 جنيه للبيع. 

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 39.12 جنيه للشراء و 39.29جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 36.23 جنيه للشراء 36.40 جنيه للبيع. 

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