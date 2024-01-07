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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في مصر 7-1-2024

سعر الدولار
سعر الدولار

يشهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا داخل البنوك المصرية منذ الخميس الماضي وحتي موعد تنفيذ اجازة الجهاز المصرفي التي بدأت اليوم الأحد الموافق 7-1-2024.

وفقا لأخر تداولات لسعر الدولار مقابل الجنيه فقد وصل متوسط سعر الصرف الأجنبي في البنك المركزي المصري حوالي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

البنك المركزي: تراجع فائض ميزان المدفوعات لـ288.8 مليون دولار في الربع المالي الأول

سعر الدولار في 10 بنوك اليوم الخميس 4-1-2024

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية".

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك القطاع الخاص من بينها " قطر الوطني الأهلي QNB،المصرف المتحد،المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB،الأهلي المتحد، الكويت الوطني،المشرق، بلوم، الاسكندرية، كريدي أجريكول، فيصل الاسلامي",

ووصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه داخل مصرف أبوظبي الاسلامي نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع، يليه ميد بنك كثاني أعلي سعر مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

ميزان المدفوعات

وفي وقت سابق انخفض حجم الفائض الكلي المحقق في ميزان المدفوعات خلال أول 3 شهور من السنة المالية الحالية إلي 288.8 مليون دولار مقارنة بـ 523.5 مليون دولار بنفس الفترة المناظرة من العام الساق.

وقالت نشرة البنك المركزي المصري عن أداء ميزان المدفوعات عن الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام المالي الجاري، إن عجز الميزان التجاري وخصوصا حساب المعاملات الجارية ق انحسر عند 12.1%  مسجلا 2.8 مليون دولار بعد أن كان 3.2 مليارا في نفس الفترة من العام السابق له نظرا لانخفاض عجز الميزان التجاري بمقدار 12.7% محققا 7.9 مليا دولار.

وارتفع فائض الميزان الخدمي مسلا 5.2 مليار دولار بسبب زيادة رسوم العبور في قناة السويس و الإيرادات السياحية وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي .

وحقق ميزان المعاملات الرأسمالية صافي تدفقات للداخل بقي 1.8 مليار دولار و كذلك ارتفاع عوائد الاستثمار  الاجنبي المباشر الي 2.3 مليار دولار و نمو الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية محققا تخارجا بقيمة 523.4 مليون دولار.

وشهد ميزان العجز في الميزان التجاري غير البترولي تحسنا نحو 2.4 مليار دولار  مسجلا 6.6 ميار دولار في الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام المالي الجاري مقارنة بـ9 مليارا في نفس الفترة المناظرة معززا بتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بقيمة 1.9 مليار دولار.

وشملت التراجعات انخفاض مدفعات الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 12.5% محققة 13.3 مليار دولار مقابل  بـ 15.3 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق لترتكز لك الواردات في الوليمرات والبروبلين و مركبات غير العضوية والعضوية .

 الصادرات السلعية غير البترولية

وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 458.9 مليار دولار محققة 6.7 مليار دولار في أول 3 شهور من العام المالي الجاري مقارنة بـ6.3 مليار دولار بنفس  الفترة المناظرة تضمن صادرات من الأسلاك والكابلات والخضراوات الطازجة المبردة والمطبوخة والذهب والأجهزة الكهربائية المعدة للاستعمال المنزلي.

 

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