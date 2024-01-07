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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالملابس الرياضية من الجيم .. آيتن عامر تتألق في أحدث ظهور لها

الفنانة أيتن عامر
الفنانة أيتن عامر

شاركت الفنانة آيتن عامر متابعيها وجمهورها صورا جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت آيتن عامر تستعرض رشاقتها في الجيم مرتدية ملابس رياضية، تيشرت رياضي باللون الكشميري وبنطالون رياضي باللون الاسود ،ليكشف عن جمالها ورشاقتها ،فيما لاقت الصورة إعجاب متابعيها.

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ونسقت آيتن مع إطلالتها الرياضية،ساعة يد لونها اسود وجونتي باللون الأسود متناسقة مع إطلالتها التى  تبرز جمال انوثتها ورشاقتها..


ومن الناحية الجمالية ظهرت بلمسات بسيطة من المكياج تتناسب مع لون بشرتها، التى تبرز جمالها وجاذبيتها ،واعتمدت على تسريحة شعر ذيل الحصان، تتناسب مع ظهورها الرياضي.

وإليكم الصور

أيتن عامر
أيتن عامر 
ايتن عامر ملابس رياضية الجيم رشاقتها إطلالة رياضية

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