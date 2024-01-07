بالملابس الرياضية من الجيم .. آيتن عامر تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة آيتن عامر متابعيها وجمهورها صورا جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت آيتن عامر تستعرض رشاقتها في الجيم مرتدية ملابس رياضية، تيشرت رياضي باللون الكشميري وبنطالون رياضي باللون الاسود ،ليكشف عن جمالها ورشاقتها ،فيما لاقت الصورة إعجاب متابعيها.

ونسقت آيتن مع إطلالتها الرياضية،ساعة يد لونها اسود وجونتي باللون الأسود متناسقة مع إطلالتها التى تبرز جمال انوثتها ورشاقتها..



ومن الناحية الجمالية ظهرت بلمسات بسيطة من المكياج تتناسب مع لون بشرتها، التى تبرز جمالها وجاذبيتها ،واعتمدت على تسريحة شعر ذيل الحصان، تتناسب مع ظهورها الرياضي.

وإليكم الصور

أيتن عامر