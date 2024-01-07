رفع 580 طن قمامة ومخلفات صلبة خلال حملة مكبرة للنظافة في الدقهلية

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة بالمنطقة المركزية مستمرة، وذلك بمشاركة 8 حدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة.

وأوضح "مختار"، أنه تم رفع 440 طن قمامة و40 طن أتربة وناتج تقليم أشجار و100 طن مخلفات صلبه بالمنطقة المركزية، وعلي الطرق السريعة، وذلك بمشاركة 8 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها.

ووجه المحافظ، بالمتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

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