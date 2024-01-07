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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الجزء الثاني من Aquaman يحقق 335 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

صدى البلد

حقق الجزء الثاني من فيلم Aquaman إيرادات على مستوى العالم بلغت حوالي ٣٣٥ مليون دولار بعد طرحه منتصف ديسمبر الماضي وتحقيقه أرقام ضعيفة في البوكس أوفيس.

 

وحقق فيلم Aquaman 2 في البوكس أوفيس حوالي ١٠٠ مليون دولار وسط منافسة قوية مع العديد من الأعمال المطروحة في موسم الكريسماس.


 

وصف فيلم  "Aquaman 2" بأنه يعد من بين أسوأ الأفلام التي ظهرت لأول مرة هذا العام بالنسبة لفيلم يتحدث عن بطل خارق.


 


 تعرض الجزء الثاني من فيلم Aquaman للتأجيل بسبب أزمات عديدة، كان أبرزها محاولة صناعه إقصاء الممثلة آمبرهيرد، وعودتها مرة أخرى بعد ضغوطات، وتقليل حجم مشاهدها. 


 

وصفت مراجعات أجنبية قصة فيلم Aquaman الجديد بأن أحداثها سوداوية وفيها الكثير من الأكشن والحركة، مع القليلمن خفة الظل  والأحداث اللطيفة مثل النسخة الأولى منه.


 

ووصفت مغامرة أبطال الفيلم الجديدة بأنها روتينية رغم الاعتماد على تكنولوجيا متطورة في صناعة العمل، كما اشتكىالبعض من صورته على شاشة السينما وضعف تقنية ثلاثي الأبعاد في المشاهد. 


 

فيلم Aquaman and the Lost Kingdom بطولة جيسون موموا، وآمبر هيرد، ويليام دافو، باتريك ويلسون، بن أفليكوغيرهم، وهو من إخراج جيمس وان. 


 

تدور أحداث فيلم Aquaman and the Lost Kingdom حول محاولة أكوا مان الموازنة بين مهامه كملك للبحار، وبين مشاركته كواحد من فريق الأبطال الخارقين Justice League أثناء التخطيط لحفل زفافه. 
 

Aquaman الجزء الثاني من Aquaman شباك التذاكر موسم الكريسماس جيسون موموا

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