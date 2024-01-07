خطة حكومية .. إتاحة سلع جديدة في التموين أمام المواطنين

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول تفاصيل زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة، وصرف نحو 30% من السلع التموينية لشهر يناير 2024 حتى الآن، وبدء طباعة الأسعار على جميع السلع.

كما قدمت تغطية حول التطورات الجديدة التي تحدث داخل قطاع التموين والتجارة الداخلية مع بداية العام الجديد، والإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة لتوفير كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية والاساسية، وهو ما سنعرفه من خلال هذه التغطية.

وتوضح التغطية الإخبارية، كل التطورات الجديدة التي طرأت على التموين، سواء من حيث زيادة السلع، أو تطوير البطاقات التموينية، وأيضا آخر وأبرز تصريحات للمسؤولين.

وأعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا، يرسم ويحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030، سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.