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باسم يوسف ينقذ حياة عماد أديب

رسالة عمرو أديب.. القصة الكاملة لإنقاذ باسم يوسف حياة عماد الدين أديب

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول موقف عمرو اديب مع الإعلامي والطبيب باسم يوسف، بعد انقاذ حياة شقيقه عماد الدين أديب بالرغم من أنه لا توجد علاقات جيدة بين كل من الإعلامي عمرو أديب وباسم يوسف ، وقد لا تكون هناك علاقات قائمة بينهما من الأساس.

حيث قال عمرو أديب، إن شقيقه عماد الدين أديب تعرض لأزمة قلبية أثناء إلقاء كلمة له في مؤتمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل غير متوقع.
وأوضح عمرو أديب، أن شقيقه عماد الدين أديب تعرض لأزمة قلبية، وانسداد الشريان التاجي بنسبة 100% بشكل مفاجئ وغير متوقع، وبعدها سقط وهو يتحدث في مؤتمر بدبي.  وأضاف "عمرو أديب"، أنه تم نقل شقيقه إلى المستشفى في أقل من 7 دقائق، وتم عمل اللازم، وعمل دعامة لفتح الشريان التاجي.

 

الإعلامي عمرو أديب باسم يوسف عمرو أديب عماد اديب دبي الامارات

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