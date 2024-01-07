الاحتلال يطلق النار على فتاة 3 سنوات في الضفة الغربية

قُتلت فتاة فلسطينية تبلغ من العمر ثلاث سنوات برصاص القوات الإسرائيلية أثناء إطلاقها النار على مركبة هاجمت حاجزًا عسكريًا في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لما أكدته الشرطة وخدمات الطوارئ.

ووصفت الشرطة الإسرائيلية الحادث بأنه 'هجوم إرهابي بمركبة'، وفقا لزعمهم، وأكدت أن الرجل والمرأة في السيارة، اللذين هاجما شرطة الحدود عند حاجز رأس بدو العسكري يوم الأحد، قُتلا بالرصاص.

وعندما أطلقت الشرطة النار على المهاجمين، أصيبت فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات كانت تستقل سيارة أخرى.

وقالت نجمة داود الحمراء، من خدمة الطوارئ الطبية الإسرائيلية، إن الطفل فاقد الوعي تم إحضاره إلى فريقهم وأعلن وفاته بعد إجراء فحوصات طبية.

وأصيب شخصان آخران، أحدهما امرأة تبلغ من العمر 20 عاماً. وقالت خدمة الطوارئ الطبية الإسرائيلية إنها عولجت من قبل المسعفين وكانت في كامل وعيها وفي حالة خفيفة مع إصابات في الأطراف.