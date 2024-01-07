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رئيس التحرير
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رحيل 7 لاعبين عن الزمالك وجمع غرامة لشبونة وكاراكاس وصفقة تبادلية مع بيراميدز

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول أزمة القيد  لنادي الزمالك، وانفراجه تحدث في تلك الازمة، بالإضافة الى تفاصيل جمع الزمالك غرامة سبورتنج لشبونة وكاراكاس. 

وأكد الإعلامي هاني حتحوت أن نادي الزمالك نجح في جمع قيمة غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالي، وكاراكاس الفنزويلي بالكامل الموقعة على نادي الزمالك.
 

وقال حتحوت خلال حديثه عبر برنامجه طويلة وعالية الذي يقدمه عبر إذاعة الشباب والرياضة أن نادي الزمالك نجح في جمع مبلغ الغرامة كاملًا، لكن بعملة الجنيه المصري، وأن مجلس إدارة النادي يسعى من خلال التواصل مع الجهات المختلفة لتحويل الأموال بالدولار من البنوك.


وأضاف حتحوت أن هذا يحدث بالتزامن مع إجراء محاولات جديدة من جانب إدارة الزمالك مع مسئولي سبورتنج لشبونة لتقسيط مبلغ الغرامة.

 

الاعلامي هاني حتحوت الزمالك صفقات الزمالك الراحلين عن الزمالك بيراميدز

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رحيل 7 لاعبين عن الزمالك وجمع غرامة لشبونة وكاراكاس وصفقة تبادلية مع بيراميدز

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