نشأت الديهي: السودان دخل مستنقع الحرب الأهلية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ما يحدث في السودان صعب وخطير جدا، معقبا: "السودان ليس مقدمًا على كارثة؛ لأنه ببساطة، يعيش الآن في كارثة، ويعيش حالة من الحرب الأهلية، والأمور أصبحت صعبة جدا".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن مصر تقف مع الدولة السودانية الموحدة، والجيش السوداني الوطني، أيًا كان من يحكمه، معقبًا: "السودان دخل مستنقع الحرب الأهلية، والأزمة من المتوقع أن تستمر خلال الفترة المقبلة، وهذا يمثل عبئًا كبيرًا على الدولة المصرية".

وأشار إلى أن الوضع في السودان ليس أفضل من الصومال، حيث سعت إثيوبيا إلى التوقيع مع كيان غير معترف به دوليًا، يسمى بـ"الصومال لاند"؛ للحصول على جزء من ميناء بربرة، المطل على البحر الأحمر.

وأكد أن رئيس الوزراء الصومالي، اشتكى إثيوبيا، ووصف ما حدث بـ"الوضع غير القانوني".