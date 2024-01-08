أحمد العوضي: تشرفت بالعمل مع "الجان حسين فهمي"

أعرب الفنان أحمد العوضي، عن سعادته بأول بطولة سينمائية مطلقة في حياته في شخصية “بكر “ في فيلم ”الإسكندراني”، قائلا "أول فيلم بطولة لي من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف مفيش نعمة أكبر من دي لأني كنت نفسي أشارك في عمل مع المخرج الكبير خالد يوسف، وكنت هشارك في سره الباتع، ومحصلش نصيب وكنت زعلان أوي".

وأكد "العوضي"، خلال لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة“ الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أن رد فعل الجمهور شيء مفرح، قائلا ”شيء بيفرحني أن أخواتي يدخلوا الفيلم ويفرحوا ويعملوا ستوري على السوشيال ميديا يقولوا أن الفليم عجبهم ".

وردا على سؤال الحديدي، هل توقعت هذا النجاح؟ قال "أنا بجتهد وبسيب الباقي على ربنا، وتشرفت جدا إني اشتغلت مع الواد التقيل الجان الأستاذ حسين فهمي، وأنا من معجبيه، ومفيش فرصة ليا في أول بطولة أحسن من إنها تكون من إخراج خالد يوسف ومن وروائع أسامة أنور عكاشة".