عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعماء الكونجرس يعلنون عن صفقة إنفاق مع اقتراب خطر الإغلاق

الكونجرس
الكونجرس

أعلن زعماء مجلس النواب ومجلس الشيوخ يوم الأحد عن صفقة إنفاق بقيمة 1.59 تريليون دولار للتمويل الحكومي في عام 2024، وهي الخطوة الأولى لتجنب الإغلاق في وقت لاحق من هذا الشهر حتى مع استمرار هذا التهديد في الأفق.

ويتضمن الاتفاق بين رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنفاق 886 مليار دولار على الدفاع و704 مليارات دولار على الإنفاق غير الدفاعي.

وفي حين أن اتفاقهم على مستويات التمويل سيقلل من فرص الإغلاق، إلا أنه لا تزال هناك عقبات كبيرة تواجه الكونجرس قبل الموعد النهائي للتمويل: 19 يناير و2 فبراير.

إحدى تلك العقبات التي لا تزال قائمة هي كيفية التعامل مع مطالب المحافظين باستخدام مشروع قانون التمويل كوسيلة ضغط لفرض مطالب أكثر صرامة فيما يتعلق بالهجرة وأمن الحدود.

لا يزال يتعين على الكونجرس الموافقة على فواتير التمويل – أو قرار مؤقت لتجنب الإغلاق بحلول المواعيد النهائية. ولا يزال من غير المؤكد كيف ستسير هذه الجهود على الرغم من أن شومر وجونسون توصلا إلى اتفاق بشأن مستويات التمويل.

 

ئيس مجلس النواب المواعيد النهائية المحافظين الكونجرس رئيس مجلس النواب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

بشري سارة بشأن استحقاق الأبناء للمعاش ..مستندات

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

الحكومة: زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين

لست فوق القانون.. رد صادم من دنيا بطمة قبل الحكم عليها غدا

E-Pound.. مصر تطلق عملة رقمية في هذا التوقيت لزيـادة كفـاءة السياسـة النقديـة

خلال لحظات.. استعلم عن مخالفات سيارتك وأنت في مكانك

موضوعات متعلقة

نائب محافظ البنك المركزي الايراني: طهران وموسكو في غنى عن سويفت للمعاملات بينهما

تركيا تشن غارات لتحييد 3 مسلحين من قوات "قسد" شرق سوريا

“سي إن إن”: تردي الحالة الصحية لوزير الدفاع الأمريكي ودخوله المستشفى سرا

بلينكن: محادثات قطر تركز على منع توسيع دائرة الصراع في المنطقة

رئيس المجلس الأوروبي يقلل من انتقادات خطة الاستقالة البمكرة

الاحتلال يطلق النار على فتاة 3 سنوات في الضفة الغربية

قطر: اغتيال صالح العاروري تسبب في تعقيد المفاوضات بين حماس وإسرائيل

هرتسوج يزعم: إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة ليس موقف إسرائيل

ترشيحاتنا

اطمئن وثق بربك يدبرها لك.. اعرف أسرار الآية 59 من سورة الأنعام

نشأت الديهي: السودان دخل مستنقع الحرب الأهلية

ضهري انكسر بوفاة والدي| سيمون تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو

مصطفى بكري ينعي نجل وائل الدحدوح بعد استهدافه من الاحتلال

فيتوريا يرد على سؤال حظوظ مصر في البطولة الإفريقية

زعماء الكونجرس يعلنون عن صفقة إنفاق مع اقتراب خطر الإغلاق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. نوع شهير من الجبن يصيبك بمرض خطير

بالحجاب..اول صور من زفاف ابنة الاعلامى محمد الليثى

تشبه إكسسوار الشعر.. حشرة تثير ذهول الأستراليين.. شاهد

تايجر وبطن مكشوف.. عبير صبري تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

فيديو

دنيا بطمة تكشف براءتها بالمستندات وطليقها يفتح النار عليها (فيديوجراف)

ذهب ومومياوات وتماثيل.. اكتشاف كنز أثري في المنيا (فيديوجراف)

إسعاد يونس تكشف عن أعمالها الفترة القادمة |فيديو

رحيل 7 لاعبين عن الزمالك وجمع غرامة لشبونة وكاراكاس وصفقة تبادلية مع بيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ