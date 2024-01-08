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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مهنتها على كف عفريت.. محاكمة غادة والي واليوم مفترق طرق لإثبات برائتها

الفنانة غادة والي
الفنانة غادة والي

تنظر اليوم المحكمة الاقتصادية محاكمة الفنانة غادة والي لاتهامها بسرقة فكرة لوحات محطة مترو كلية البنات وتعديها على حق المؤلف الخاص بالفنان الروسي جورجي كوراسوف.


البداية 
تقدم الفنان الروسى جورجى كوراسوف بسلسلة من البلاغات للنيابة العامة يتهم فيها مصممة الجرافيك بسرقة بعض لوحات من أعماله، واستخدامها فى عدد من جداريات محطة كلية البنات بمترو أنفاق القاهرة قبل أن يتم تكليف نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالتحقيق فى تلك البلاغات.


وقال الفنان الروسى إن تاريخ إحدى لوحاته الـ4 المستخدمة دون إذنه يسبق الجدارية لإحدى محطات مترو الأنفاق المصرية بـ27 عاما مشيرًا إلى أن اللوحة التى تم استخدامها فى إحدى محطات مترو الأنفاق مستوحاة من إحدى لوحاته التى تعبر عن اليونان القديمة حيث تضم شخصية «بينلوبى» زوجة «أوديسيوس» فى ملحمة «هوميروس» الشهيرة، إلى جانب لوحة أخرى تمثل الرقص المصرى القديم ضمن سلسلته من اللوحات حول فنون الرقص العالمي.


اتهامات النيابة العامة 
وجاء بقرار الإحالة أنه في غضون يوليو من العام 2022 وبناء على بلاغ من وكيل المجني عليه تم إزالة اللوحات الملصقة بمعرفة شركة واليز ستوديوز والمنسوبة للمتهمة في محطة مترو كلية البنات وذلك لتعديها على حق المؤلف الخاص بالفنان الروسي جورجي كوراسوف.


وقالت النيابة إن الرسومات موضوع الشكوى تتميز بعنصر الابتكار لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفى عليه الأصالة وأن التصميمات المنسوبة للمتهمة مٌقلدة ومنسوخة من الرسومات الخاصة بالمجني عليه والمنشورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مما يعد تعديًا على الحقوق المالية والأدبية.


وحسب قرار إحالة غادة والي أصدر رئيس نيابة الاستئناف، أمرًا باستبعاد شبهة جريمة العداون على المال العام المثارة بالأوراق، وتقيد الأوراق جنحة مالية بالمواد أرقام 138، و139/1، و140/ بند 9، و143، و147، و181/ فقرة ا بند سابعًا من قانون المليكة الفكرية رقم 82 لسنة 2002.


البداية 
دفاع غادة والي 
بينما دافعت والى عن نفسها قائلة لو الفنان الروسى يقول إننى سرقت منه التصميم سيكون هو سارقا كذلك من أعمال بيكاسو.. لو أنا اقتبست منه نكون نحن الاثنان ناقلين من بيكاسو لأن التكعيبة التى سرنا عليها هى خاصة ببيكاسو وكوراسوف قال إنه أخذ من رسومات رومانية إنما أنا أخذت معبد هابو بالأقصر وأنا لست فنانة تشكيلية  ومن الوارد تشابه التصميم مع غيره طبقًا للتشابه فى الأسلوب بالمدارس الفنية.

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