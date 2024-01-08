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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نسرين أنور عكاشة تفجر مفاجأة عن فيلم الإسكندراني

نسرين عكاشة
نسرين عكاشة

كشفت نسرين عكاشة؛ ابنة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، كواليس تقديم المخرج خالد يوسف فيلم "الإسكندرانى" من تأليف أبيها الراحل، ذاكرة أن قصة الفيلم كتبت  قبل 30 عاما كتبت كسيناريو وكان يهدف لنشرها كتاب وأن الراحل كان مهتم بها بشدة.

  
وتابعت نسرين عكاشة، خلال لقاء عبر برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، انه من شدة إعتزاه بهذه الرواية كان يقرأ النص أكثر من مرة، وعندما يأس أن يخرج لفيلم قام بالمعالجه حتى تقدم للدراما، ولم تنجح أيضا كان عاشق للقصة وكان بيروح ويجي  عليها كانت واخدة من  جواه كتير، لرواية الإسكندراني.


واصلت : "في فيلم “الاسكندراني” كان مركز  بشكل أكبر في الهوية الاسكندرانية وروح المواطن الاسكندري في فيلم سينمائي طويل يحكي الصراع بين الاصالة والانحدار الدخلة كانت الالاف الافكار الصغيرة ".


وأعبرت عن سعادتها بخروج الفيلم للنور، قائلة "سعيدة وفخورة لاسباب كثيرة أولها خروج الفيلم للنور، وأن حد فهم قيمته   كنت دائما بقول من أهم الاعمال، وخالد يوسف عندما قابلته كنت بتحسس الكلام مش متأكده لقيته بيتكلم بحب عن الرواية.

الإسكندراني أسامة أنور عكاشة الإعلامية لميس الحديدي المخرج خالد يوسف برنامج كلمة أخيرة فيلم الاسكندرانى فيلم سينمائي

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