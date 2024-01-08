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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيل يقر باستهداف نجل وائل الدحدوح عمدًا.. تفاصيل

جنازة حمزة وائل الدحدوح
جنازة حمزة وائل الدحدوح

علق جيش الاحتلال الإسرائيلي على قتله للصحفيين الفلسطينيين الشهيدين حمزة وائل الدحدوح ومصطفى الثريا، زاعمًا أن الاستهداف تم بسبب وجودهما مع عنصر إرهابي.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت وحدة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "طائرة عسكرية حددت وأصابت سيارة عنصر كان يدير طائرة درون بطريقة تعرض قواتنا للخطر” على حد زعمها.

وأضافت أن الاحتلال كان على علم بوجود الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا الذين داخل السيارة الذي تم قصفها.

واستشهد الأحد حمزة نجل الصحفي وائل الدحدوح، ومصطفى الثريا في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم غرب مدينة خان يونس.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية، إن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخًا صوب مركبة، كان يستقلها صحفيون، ما أدى لاستشهاد الصحفي حمزة (29 عاما) نجل وائل الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا، وإصابة آخر، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة صحفيين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

وجدير بالذكر أن الشهيد حمزة وائل الدحدوح قد فقد ابنه ووالدته وشقيقه وكثير من أفراد أسرته جراء استهداف الاحتلال لمنزل عائلته قبل أسابيع.

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