فيتوريا يعلن مفاجأة عن تشكيل أولي مباريات المنتخب في أمم إفريقيا



كشف فيتوريا مدرب المنتخب المصري، عن تفاصيل ملامح تشكيل المنتخب في أمم إفريقيا، مؤكدا:" تشكيل مباراة تنزانيا لن يكون نفس تشكيل مباريات كأس الأمم".

وقال فيتوريا خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي بعد مباراة مصر تنزانيا،:" كان مهم تحقيق الفوز أمام تنزانيا وهختار اللاعبين المناسبين لمباراة موزمبيق ولكن مباراة اليوم أعطيت بعض اللاعبين عدة دقائق لمتابعة مستواهم0

ويغادر منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل إلى كوت ديفوار، ويفتتح مواجهاته أمام موزمبيق يوم الأحد الموافق 14 يناير في الجولة الأولى من مباريات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا 2023 مع منتخبات الرأس الأخضر وموزمبيق وغانا.

