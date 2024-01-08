مصطفى بكري ينعي نجل وائل الدحدوح بعد استهدافه من الاحتلال

نعى الإعلامي مصطفى بكري، نجل الصحفي والإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح، الذي استهدفته قوات الاحتلال.

وكتب عبر أكس: “‏رحم الله حمزة نجل الإعلامي المقاتل وائل الدحدوح، حالة وائل الدحدوح تعكس حالة الفلسطينين جميعا.. من لم يمت له قريب أو عزيز ، لقد فقد زوجته وبعض أبنائه والعديد من أفراد أسرته، ومع ذلك يبقي صامدا. هذا هو النموذج الحي لشعب فلسطين البطل، الصامد حتي يطرد المحتل من أرضه وترابه الوطني".

وعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على قتله للصحفيين الفلسطينيين الشهيدين حمزة وائل الدحدوح ومصطفى الثريا، زاعمًا أن الاستهداف تم بسبب وجودهما مع عنصر إرهابي.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت وحدة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "طائرة عسكرية حددت وأصابت سيارة عنصر كان يدير طائرة درون بطريقة تعرض قواتنا للخطر” على حد زعمها.

وأضافت أن الاحتلال كان على علم بوجود الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا الذين داخل السيارة الذي تم قصفها.