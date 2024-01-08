البنتاجون: وزير الدفاع لا يزال في المستشفى ولا يوجد موعد لخروجه بعد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الأحد، إن الوزير لويد أوستن لا يزال في المستشفى، وإنه لا يوجد موعد محدد لخروجه بعد.

وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، إن أوستن لا يزال في مستشفى والتر ريد العسكري، ولكنه يتعافى بشكل جيد، وفي حالة نفسية جيدة.

وأضاف أنه منذ استأنف أوستن نشاطاته الجمعة، تلقى الوزير إحاطات عملياتية، كما وجه التوجيه اللازم لفريقه، وشدد على أنه لديه وصول كامل لقدرات الاتصالات المؤمنة، وأنه يواصل مراقبة عمليات وزارة الدفاع في جميع أنحاء العالم.

وكان مصدر مطلع قد قال لشبكة "سي.إن.إن". الأمريكية السبت، إن الرئيس جو بايدن لم يكن على علم لعدة أيام بأن أوستن تم نقله إلى المستشفى.

وأضاف المصدر أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أبلغ بايدن في نهاية المطاف في وقت متأخر من بعد ظهر الخميس، بعد وقت قصير من علم سوليفان نفسه أن أوستن تم نقله إلى المستشفى.