فيتوريا عن زيارة الرئيس السيسي لمران المنتخب: فخر لنا

أعرب المدير الفني للمنتخب المصري، روي فيتوريا، عن سعادته بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيارته لمعسكر المنتخب.

وأكد فيتوريا أن المعسكر كان ممتازًا في العاصمة الإدارية، معربًا عن فخره بحضور الرئيس السيسي ووصفه بأنه مفاجأة كبيرة للجميع، مع التقدير لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

وفي سياق آخر، قال روي فيتوريا مدرب المنتخب، إن الهدف من مباراة تنزانيا كان الاطمئنان على جميع اللاعبين وعدم التعرض لأي إصابات، موضحا في بطولة مثل كأس الأمم يجب أن نظهر بشكل جيد جداً، وأهم حافز للاعبين هو أنهم يمثلون بلادهم".

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي: "كل لاعب يعمل بشكل جيد جدًا ويحاول أن يكون أساسيًا مع المنتخب..في النهاية، يجب أن أختار 11 لاعبًا فقط لكل مباراة، ونحن على موعد مع بطولة قوية وصعبة تحتاج إلى الكثير من العمل".

وأشار فيتوريا إلى جاهزية حراس المرمى، مشيرًا إلى أن كل من محمد الشناوي وأحمد الشناوي جاهزان للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وأكد أن إصابة عمر كمال بسيطة ولكنهم ينتظرون التقرير الطبي الخاص به.

وكشف “ياسر إبراهيم كان مصابا مع الأهلي ولكنه الآن جاهز للمشاركة مع مصر في أي وقت، وفيما يتعلق بمحمد هاني، قال:”محمد هاني كان حصل على بطاقة حمراء أمام الجزائر وكان هناك عقوبة انضباطية من الاتحاد الدولي لعدم مشاركته أمام تنزانيا بسبب حصوله على بطاقة حمرلء أمام الجزائر في المباراة الودية الأخيرة".



