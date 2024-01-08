شقيق العامري فاروق ينفي خبر وفاته.. شاهد

نفى خالد العامري، خبر وفاة شقيقه العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك: “يا جماعة أخي العامري على قيد الحياة ومحتاج دعواتكم بالشفاء ليه الناس بتكتب حاجات غير سليمة رجاء الدعاء له بالشفاء والصحة والعافية اللهم اشفه بشفاك وداوه بدواك”.

مستجدات الحالة الصحية للعامري فاروق

أرجأت حالة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي الصحية قرار سفره إلى الخارج لاستكمال العلاج ، حيث تدهورت الحالة الصحية له في الساعات الأخيرة، وتعرضت وظائف الجسم للتوقف نسبيا مع زيادة نزيف المخ من جديد .

وعلم صدى البلد، أن الأطباء لن يستطيعوا التدخل الجراحي من جديد لإيقاف النزيف بعد التدهور الشديد لحالته الصحية.

وطالب جميع محبي العامري فاروق ، الدعاء له حيث أن حالته في تدهور كبير ، والدعاء هو الوسيلة الوحيدة التي يملكها الجميع.

جدير بالذكر أن العامري فاروق خضع منذ أيام قليلة ، لفحص شامل بمعرفة كونسولتو طبي من كبار الأطباء المختصين؛ لبحث إمكانية سفره خارج البلاد، ومن ثم عرض قرارهم النهائي على الخبراء الأجانب بأحد المستشفيات بأوروبا؛ للتأكيد على اتمام عملية السفر لاستكمال العلاج على النحو الأمثل، دون أن يتعرض لأي انتكاسة صحية.

جاء ذلك خلال التواصل والتشاور المستمر بين مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، وأسرة الوزير السابق العامري فاروق؛ للعمل على توفير أحسن علاج وكامل الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات الكبرى خارج البلاد؛ حتى يتجاوز هذه المحنة الصحية .