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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تدعو إسرائيل إلى عملية عسكرية أقل حدة

أرشيفية
أرشيفية

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في القدس، الأحد، إسرائيل إلى ضبط النفس في الحرب التي تشنها في قطاع غزة معتبرة أن من الضروري حصول "إدارة أقل حدة للعمليات".

 

وقالت الوزيرة للصحفيين في ختام محادثات مع نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الدولة العبرية اسحق هرتسوج "لا يمكن أن تستمر معاناة هذا العدد الكبير من الأشخاص. نحتاج إلى إدارة أقل حدة للعمليات".

وأضافت "يتضح يوما بعد يوم أن الجيش الإسرائيلي ينبغي أن يبذل المزيد لحماية المدنيين في غزة. ويجب أن توجد سبل لمحاربة حماس من دون أن يعاني الكثير من الفلسطينيين".

وتوفر ألمانيا دعما غير مشروط لإسرائيل منذ بدء النزاع الذي اندلع إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس الإسلامية الفلسطينية داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر.

وأكدت بيربوك "أعيد التأكيد أن بلادكم يمكنها أن تعوّل بقوة على تضامننا في مكافحة الإرهاب الأعمى الذي يريد محو إسرائيل عن الخارطة (...) الحرب كانت لتنتهي منذ فترة طويلة لولا مواصلة حماس القتال المجنون بشكل متطرف".

وأشارت إلى أنها "قالت بوضوح" لمحاوريها إن عليهم أن يتخذوا كل الجوانب في الاعتبار من "طريقة شن الجيش الإسرائيلي لهذه الحرب والطريقة التي تفكر فيها الحكومة في مرحلة ما بعد الحرب والطريقة التي تنظر فيها الحكومة الإسرائيلية لمعاناة الفلسطينيين، كل ذلك يؤثر على أمن إسرائيل".

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