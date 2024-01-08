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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو مسلم: أداء المنتخب أمام تنزانيا غير مطمئن

صدى البلد

أكد أحمد أبو مسلم نجم فريق الأهلي السابق، أن أداء المنتخب الوطني أمام منتخب تنزانيا في المباراة الودية لم يكن مطمئنا لجماهير الفراعنة قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.


وقال أحمد أبو مسلم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "المنتخب افتقد الأداء الجمالي أمام تنزانيا على الرغم من أنها مباراة ودية قبل السفر إلى كوت ديفوار والمشاركة في كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف أبو مسلم: "تشكيل مصر أمام تنزانيا الأقرب للظهور بأمم إفريقيا ومن وجهة نظري أن آداء المنتخب أمام تنزانيا "غير مطمئن".

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