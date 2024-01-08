عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 8 يناير

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 11
العاصمة الإدارية 22 10
6 أكتوبر 23 10
بنهــــا 22 11
دمنهور 21 12
وادي النطرون 22 11
كفر الشيخ 21 12
المنصورة 22 12
الزقازيق 23 12
شبين الكوم 22 14
طنطا 22 14
دمياط 22 12 
بورسعيد 22 11
الإسماعيلية 23 10
السويس 22 10
العريش 22 9
رفح 22 8
رأس سدر 23 10
نخل 25 5
كاترين 21 4
الطور 25 12
طابا 22 13
شرم الشيخ 27 18
الاسكندرية 21 12
العلمين الجديدة 21 11
مطروح 19 11
السلوم 19 10
سيوة 18 7
رأس غارب 24 15
الغردقة 28 14
سفاجا 28 15
مرسى علم 27 16
شلاتين 27 19
حلايب 26 19
أبو رماد 27 18 
رأس حدربة 26 19
الفيوم 22 11
بني سويف 23 9
المنيا 22 8
أسيوط 23 7
سوهاج 23 8
قنا 25 10 
الأقصر 26 10
أسوان 27 11
الوادي الجديد 24 7
أبوسمبل 26 12

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 33 21
المدينة المنورة 28 15 
الرياض 00 8
المنامة 23 18
أبوظبى 27 17
الدوحة 24 18
الكويت 21 4
دمشق 20 3
بيروت 22 16
عمان 18 8
القدس 20 9
غزة 21 10
بغداد 20 9
مسقط 25 18
صنعاء 20 2
الخرطوم 33 20
طرابلس 16 10
تونس 13 9
الجزائر 13 5
الرباط 18 8
نواكشوط 31 14

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 12 4
إسطنبول 17 6
إسلام آباد 18 5
نيودلهى 18 10 
جاكرتا 32 25
بكين 1 6-
كوالالمبور 32 25
طوكيو 11 1 
أثينا 17 7
روما 13 4
باريس 1- 4-
مدريد 7 0
برلين 5- 9-
لندن 4 0
مونتريال 1- 9-
موسكو 15- 17-
نيويورك 6 1
واشنطن 8 1
أديس أبابا 23 10


 

هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

بشري سارة بشأن استحقاق الأبناء للمعاش ..مستندات

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

لست فوق القانون.. رد صادم من دنيا بطمة قبل الحكم عليها غدا

E-Pound.. مصر تطلق عملة رقمية في هذا التوقيت لزيـادة كفـاءة السياسـة النقديـة

الأرصاد: موجة باردة مصحوبة بأمطار تضرب البلاد الأربعاء القادم

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

ترشيحاتنا

تذكرة لجميع المواصلات.. النقل تطلق الكارت الموحد العام المقبل

مودرن فيوتشر يضم ثلاثي الأهلي مقابل عمر كمال عبد الواحد

أبو مسلم: أداء المنتخب أمام تنزانيا غير مطمئن

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 8 يناير

مثل الحقيقية.. دراسة: العيش مع روبوتات حيوانية يعالج هذه الأمراض

متحدث الحكومة: الدولة نجحت فى التخارج من 14 شركة وحققت 5.6 مليار دولار إيرادات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء حضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب | صور

كارثة.. نوع شهير من الجبن يصيبك بمرض خطير

بالحجاب..اول صور من زفاف ابنة الاعلامى محمد الليثى

تشبه إكسسوار الشعر.. حشرة تثير ذهول الأستراليين.. شاهد

فيديو

دنيا بطمة تكشف براءتها بالمستندات وطليقها يفتح النار عليها (فيديوجراف)

ذهب ومومياوات وتماثيل.. اكتشاف كنز أثري في المنيا (فيديوجراف)

إسعاد يونس تكشف عن أعمالها الفترة القادمة |فيديو

رحيل 7 لاعبين عن الزمالك وجمع غرامة لشبونة وكاراكاس وصفقة تبادلية مع بيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ