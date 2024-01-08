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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هلعب في الأهلي من غير فلوس| رد غير متوقع من أكرم توفيق على انتقاله للقلعة الحمراء| شاهد

أكرم توفيق
أكرم توفيق

كشف أكرم توفيق ظهير أيمن النادي الأهلي قصة انضمامه للقلعة الحمراء من إنبي.

وقال توفيق خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورتس:" انضمامي للأهلي جاء بمكالمة تليفون وحيدة من الحج محمد عبد الوهاب، وقوولت لمسئولي الأهلي عايز ألعب في النادي حتى لو غير من فلوس".

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وأضاف توفيق أن نادي أتلتيكو مدريد تحدث مع فيتوريا عقب مباراة بلجيكا الودية، للانتقال إلى الفريق، وأحد لاعبي المنتخب أخبره بذلك.
 

وقال توفيق  إنه يوجد تلميحات من الكابتن خالد بيبو مدير الكرة معه من أجل التجديد، قائلا:"محدش بيتشرط على النادي الأهلي"، وأن التجديد مع النادي بالنسبة له أمر مفروغ منه خلال الفترة القادمة.

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