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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم إمام: زيارة الرئيس لمعسكر اللاعبين أعطتهم دفعة

صدى البلد

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت أمر جيد ورائع للاعبي منتخب مصر، وكذلك هناك دعم إعلامي كبير للفريق قبل بطولة أمم إفريقيا، مؤكدا بأن اللاعبين والجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا كانوا سعداء بهذه الزيارة.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "لاعبي منتخب مصر يريدون تحقيق إنجاز كبير، والجميع في حالة التزام كامل، ولدينا أمل كبير في المنافسة بقوة على لقب أمم إفريقيا".

 

وأضاف: "ودية تنزانيا كانت جيدة، وفيتوريا كان حريص على الدفع ببعض اللاعبين، وشارك العديد من العناصر في اللقاء، ودفع المدرب بعدة تغييرات أيضا، والهدف كان تجهيزهم قبل السفر إلى كوت ديفوار، وعمر كمال عبدالواحد تعرض لكدمة خفيفة وسيكون جاهز للبطولة.. ومحمد هاني لم يُشارك في المباراة لأنه حصل على بطاقة حمراء في لقاء الجزائر، وبحسب اللوائح فهو ممنوع من اللعب أمام تنزانيا".

 

وواصل: "لم أكن محظوظا في وقت جيلنا بوجود بنية تحتية مثل الموجودة حاليا، وأرضية ملعب العاصمة الإدارية رائعة جدًا، وجميع الامكانيات موجودة داخل الاستاد، بخلاف الشكل الجمالي للمدينة بأكملها، واستاد العاصمة لا يقل عن أفضل الاستادات في العالم".

 

وأكمل: "روي فيتوريا متحمس كثيرا لبطولة أمم إفريقيا، ويعمل مع الجهاز الفني بجدية ويقومون بدراسة كل التفاصيل، ويتمنى تقديم مستوى قوي وتحقيق نتائج إيجابية، وهناك منافسة قوية من كل الفرق، ونيجيريا والسنغال والمغرب، بخلاف كوت ديفوار التي تخوض البطولة على ملعبها ووسط جماهيرها، لكن فيتوريا لديه حالة تفاؤل كبيرة، رغم أن البطولة أصبحت قوية بل وتتفوق على كوبا أمريكا أيضا".

 

وأتم: "اللاعبين المحترفين خارج مصر، كلهم في حالة جيدة ويرغبون في تقديم مستوى جيد وهم دائما سعداء بالتواجد في معسكرات المنتخب، والروح دائما من جانبهم رائعة، كما أننا نسعى لتوفير كافة متطلبات الفريق قبل البطولة".

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