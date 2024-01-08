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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلمي طولان: متفائل بقدرة منتخب مصر على التتويج بأمم إفريقيا

صدى البلد

أكد حلمي طولان، المدير الفني الأسبق للزمالك، أن لديه حالة ثقة في كل اللاعبين والجهاز الفني لمنتخب مصر من أجل التتويج بكأس أمم إفريقيا القادمة، مشيرًا إلى أن المنتخب يمتلك عناصر جيدة ووصلوا لمرحلة نضج كبيرة.

 

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين وصلوا لمرحلة نضوج مطمئنة، وفي كل خطوط الملعب أصبحنا نمتلك عناصر رائعة وبكفاءة عالية، وهو شئ مطمئن إلى حد كبير، كما أن هناك أمور جيدة وتحركات رائعة في الملعب، وأصبح هناك حالة تأقلم كبيرة بين الخط الهجومي".

 

وأضاف: "فيتوريا طور الأداء الجماعي لمنتخب مصر بشكل واضح، والكرة الحديثة كلها أصبحت تعتمد على التحركات داخل الملعب، والمنتخب أصبح لاعبيه يتحركون بوعي كامل".

 

وتابع: "أصبح يشارك ظهيري الجنب بشكل هجومي جيد، وأصبحوا يصنعون الفارق وتنوع في الهجوم سواء في ارسال الكرات العرضية او الاختراقات، ولذلك هناك تنوع في الأسلوب الهجومي وهو ما يسهل علينا تسجيل الأهداف".

 

وواصل: "مصر والمغرب والسنغال وكوت ديفوار من الفرق المرشحة للمنافسة بقوة على كأس الأمم الإفريقية، وهناك تطور واضح بالنسبة لبعض الفرق بشكل كبير".

 

وأكمل: "بعد الكرة الأوروبية، تأتي الكرة الافريقية في المركز الثاني، وهناك تطور كبير بسبب وجود عدد كبير من المحترفين الافارقة في القارة الأوروبية، وفي منتخب مصر أيضا مثل صلاح ومرموش وتريزيجيه ومصطفى محمد فهم يقدمون مستوى جيد في أنديتهم، ورغم قلة العدد في مصر بالمقارنة بمنتخبات آخرى، لكن دائمًا نقدم مستويات جيدة".

 

وأتم: "لدي حالة تفاؤل بقدرة منتخب مصر على التتويج بلقب أمم إفريقيا".

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