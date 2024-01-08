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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحة غزة: مجمع الشفاء الطبي تحوّل لمقبرة جماعية‎

أرشيفية
أرشيفية

قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حول مجمع الشفاء الطبي إلى مقبرة جماعية، ويحاول إخراج مستشفى شهداء الأقصى عن العمل بأسلوب جديد.

وذكر أن ما يزيد على 41 قتيلًا وصلوا مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة يوم الأحد؛ جرّاء عدد من الاستهدافات الإسرائيلية لمناطق متفرقة من المدينة.

وأضاف القدرة في تصريحات لشبكة "إرم نيوز"، أن ساحة المستشفى امتلأت بجثامين الضحايا، وأن "الإبادة الجماعية والمجازر الميدانية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي لا تزال مستمرة بحق المدنيين في مدينة غزة، حيث إن عمليات القصف الجوي والقنص والإعدام الميداني للمواطنين هي سيدة المشهد الغزّي".

وشدد على أن استهداف الجيش الإسرائيلي للجرحى والكوادر الطبية بالمُسيرات الإسرائيلية داخل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة هو عمل "إرهابي" يهدف لإخراج المستشفى عن الخدمة تمامًا.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي يستخدم المُسيرات لإطلاق النار بكثافة تجاه أقسام وساحات مستشفى شهداء الأقصى وتستهدف كل من يتحرك بداخلها بهدف القتل المباشر.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي يسعي لإخراج مستشفى شهداء الأقصى عن الخدمة بأسلوب جديد من خلال الاستهداف بنيران المسيرات.

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