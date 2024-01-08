الجندي: صلاح أيقونة عالمية وسعيد بإهدائه قميصي

عبر أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث عن سعادته الكبيرة بمقابلة محمد صلاح كابتن المنتخب الوطني، وقيام الأخير بالتواصل معه للحصول على قميصه، في إطار التحفيز من أجل تحقيق إنجاز جديد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبر برنامج الكابتن أحمد حسن على قناة “dmc”: "محمد صلاح أيقونة كبيرة ومصدر إلهام، وسعدت كثيرا بتواصله معي وطلب قميصي وهو ما منحني دوافع كبيرة".

وأشار إلى أن شقيقه محمد الجندي لاعب الخماسي الحديث من المواهب الواعدة وأن صلاح أثنى عليه وطلب منه الاجتهاد بشكل كبير.

وأكمل: كانت لفتة طيبة للغاية من جانب المسئولين بدمج نجوم المنتخب الوطني مع أبطال اللعبات الفردية، ونتمنى أن ننجح في تشريف الرياضة المصرية.

وتمنى الجندي أن يكون التوفيق حليفا له في أولمبياد باريس وأن ينجح في تحقيق الميدالية الذهبية.